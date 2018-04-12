На Дерибасовской хорошая погода: как Одесса 1 апреля праздновала

Воскресенье не обязано всегда быть ленивым. Напротив, оно может быть еще каким активным и незаурядным, особенно если для этого есть хороший повод. Первоапрельское воскресенье в Одессе было именно таким – оживленным, задорным и беззаботным.

С самого утра Приморский район города тщательно готовился к предстоящему празднику – фестивалю юмора и сатиры «Юморина», ежегодно проводимому в Одессе. В районе Одесского театра оперы и балета разместилась «главная сцена» фестиваля, где специально обученные люди возились с проверкой аппаратуры. Здесь в течение всего дня будет проходить концертная программа - выступления команд шоу «95-й квартал» и «Лига смеха», музыкальных групп и исполнителей. Народ потихоньку заполнял Соборную площадь, откуда, по плану, должен стартовать парад-маскарад. Гулянье обещало быть шумным…

Утренняя серость неба и сильный ветер потихоньку отступали. Чем больше людей вываливало на центральные одесские улицы и площади, тем солнечнее и теплее становилось. К полудню – времени старта парада-маскарада, Одессу накрыла настоящая весна.

Парад-маскарад на «Юморине» - зрелище, конечно, необыкновенное. В костюмированном шествии приняли участие, как по мне, не менее тысячи человек. Мимы, клоуны, кришнаиты, обычные байкеры, персонажи известных кинофильмов, участники самых разных творческих коллективов.

Руководитель ансамбля грузинского танца «Сакартвело» Акакий Якобишвили отмечает: его воспитанники с удовольствием участвуют в праздничном шествии для гостей города и одесситов. «1 апреля – это большой праздник, самый известный праздник юмора и веселья в мире. Вы ведь посмотрите вокруг – у всех хорошее настроение! Мы с удовольствием участвуем, как же без нас, это же многонациональный колорит нашей родной Одессы», – говорит он.

Многие участники парада-маскарада приехали на «Юморину» из других городов Украины, специально, чтобы отпраздновать день юмора. Улыбающаяся девушка на ходулях в костюме «Арлекина», к примеру, приехала из Киева. «Просто для меня юмор – это жизнь, это все…», – говорит мне Ирина, продолжая приветливо махать публике вокруг.

Из столицы Украины в «столицу юмора» приехал и Илья, который для парада облачился в персонаж известного супергероя комиксов «Чудо-женщину», потому что «амазонки – самые крутые-е-е-е».

В костюмированном шествии участвовал «Пушкин», одесская версия семейства «Флинтстоун» и легендарный «Попандопуло» из «Свадьбы в Малиновке». Под звуки «имперского марша», в окружении «штурмовиков» и вуки Чубакки, двигался в колоне темный лорд Дарт Вейдер из знаменитой космической саги. А завершали шествие яркие мимы на платформе «Комедиады». «Это особый праздник для Одессы, даже день города так шумно не празднуют», – заявил УНИАН один из них.

Танцы, песни, звуки оркестра, всепоглощающий смех… Несмотря на невообразимую «разношерстность» участников парада, в целом действие выглядело как единый гармоничный организм.

Поглазеть на парад собралось, без преувеличения, тысячи людей всех возрастов со всей Украины. Марина и Ксения специально приехали из Херсона. «Я с детства люблю этот праздник. Все эти розыгрыши, «спина белая», ну, вы знаете», – сказала одна из них.

«Живой коридор» из благодарной публики выстроился от Соборной площади по обе стороны Дерибасовской. Народ улыбается, подпевает знакомые песни, фотографируется, норовит проскользнуть поближе к любимым персонажам. Сохранялась действительно «хорошая погода». «Я хочу парик, я хочу парик», – капризничает девочка лет восьми, показывая пальцем на взрослую тетю с ярко-голубыми волосами.

Кстати, множество гостей праздника, независимо от возраста, надели цветные парики, смешные очки или забавные шляпы.

«Ты хочешь сфотографироваться с Дартом, а я - с Чубаккой… и я не кричу, просто шумно вокруг», – объясняется перед супругой невысокий «пышный» мужчина средних лет.

«И надо оно тебе», - с напускной строгостью «отчитывает» свою половинку седой старичок за то, что она уже полчаса безуспешно пытается сфотографировать его на фоне проезжающего автомобиля с артистами.

Блестящая мишура, развеянная над участниками парада и зрителями, остается в волосах и оседает на асфальте, переливаясь под солнцем.

Парад направляется к главной сцене. В течение дня здесь будет идти праздничный концерт. В это же время в другой локации, рядом с Потемкинской лестницей, для любителей попеть проходит «караоке на Майдане» с Игорем Кондратюком. А для любителей экстрима в другой локации – дрифт-шоу от Red Bull Art в исполнении трехкратного чемпиона Украины по дрифтингу одессита Александра Гринчука. На момент нашего разговора Александр пока не видел оставшуюся часть фестиваля, но, как настоящий одессит, все равно отметил, что «Юморина» тонизирует и объединяет людей, делая их более счастливыми. «Это не просто праздник юмора. Хочется улыбаться и быть счастливым», – говорит он.

Устав от зимы, холода и темноты, горожане и гости Одессы дурачились до самого вчера.

И, кстати, наблюдать за всеобщим весельем действительно приятно. Пусть даже все, на первый взгляд, было похоже на любой другой городской праздник (аквагрим на лицах, сладкая вата, висячий турник и «батарейка» в исполнении уличных музыкантов). Но на второй - все равно как-то по-особенному… Как минимум, ну где еще, как не на «Юморине» обычный парень без грима в «штатском» будет идти и общаться по телефону, погрузив себе на плечо молот супергероя комиксов бога Тора?

С наступлением темноты на «главную сцену» фестиваля вышла Верка Сердючка. В какой-то момент, наблюдая за неистово отплясывающих под «все будет хорошо» и «гоп-гоп», показалось, что эти ритмы впитываются в население едва ли не с молоком матери. Поскольку по возрасту очень многие «танцоры» физически не могли застать время «золотого века» Сердючки.

«Сердючка – это массовой юмор, который понятен детям, профессорам, бандитам, врачам. У нас бытовой юмор, который не теряет актуальность, мы рассказываем о том, что будет смешно и через 20 лет», – объясняет этот «феномен» сам Данилко.

Ближе к полуночи, когда концерт закончился, праздник, пусть и частично, но превратился в «тыкву» – количество пьяных лиц и бумажных стаканчиков, выброшенных мимо урны, резало глаза. Впрочем, назвать это проблемой Одессы или «Юморины» было бы не справедливо. Так происходит везде по стране, на праздновании любого условного «дня города». А Одесса, как мы помним, собрала на фестивале гостей со всей Украины.

В общем, за формирование массовой культуры в стране нам еще предстоит побороться. А пока, спасибо, Одесса, за теплый выходной. Весна долго шутила и кокетничала с нами, откладывая свой приход, но в день «Юморины» не удержалась даже она. А значит – шоу таки удалось.

Ирина Шевченко