Каждое из предложенных устройств не только будет радовать глаз, но и будет полезным каждый день.

Если вы ищете стильный и современный подарок своей половинке, то ультрапортативный ноутбук станет отличным вариантом. Это быстрое устройство в элегантном исполнении способно справиться с широким кругом задач, с которыми связаны работа, учеба и досуг.

Предлагаем вам рассмотреть три ноутбука от ASUS, которые станут замечательным подарком на День влюбленных – он не только будет радовать глаз, но и будет полезным каждый день. Каждый из них имеет свои преимущества в зависимости от потребностей пользователя.

Zenbook 14 OLED (UX3402) – быстрый и изящный

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Zenbook 14 OLED – это настоящий эталон мощного и одновременно портативного ноутбука. Его новый дизайн является одновременно традиционно утонченным и вполне современным. Источником вдохновения для его создания стала вечная классика – традиционная японская техника починки керамики "кинцуги". Крышка доступна в двух новых свежих цветах: задумчивый синий (Ponder Blue) и зеленый селадон (Aqua Celadon).

Высокое быстродействие ноутбуку гарантируют процессор Intel Core 12-го поколения, 16 гигабайт оперативной памяти и твердотельный накопитель емкостью 1 терабайт, а для длительной автономной работы предусмотрен аккумулятор высокой емкости. Вся эта мощь скрыта в тонком и легком корпусе, который при толщине 16,9 мм весит менее 1,4 кг.

Изюминкой этого ноутбука является его невероятный OLED-экран формата 2,8 K с соотношением сторон 16:10, который поддерживает технологию расширенного динамического диапазона (HDR) и выдает безукоризненное изображение с кинематографическим цветовым охватом 100% DCI-P3, причем точность воспроизведения цветов подтверждена сертификацией PANTONE. Такой дисплей подарит пользователю настоящее удовольствие во время работы и просмотра видео. Также устройство полностью соответствует требованиям для профессиональной работы с графикой.

Zenbook Pro 14 Duo OLED (UX8402) – невероятные два экрана

ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED – это компактный 14-дюймовый ноутбук, в максимальной конфигурации оснащенный флагманским процессором Intel Core i9 12-го поколения, видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков, 32 ГБ скоростной оперативной памяти и SSD емкостью 2 ТБ. Также модель укомплектована всеми нужными интерфейсными портами.

Этот ноутбук ориентирован в первую очередь на людей творческих профессий: художников, дизайнеров, разработчиков, которые гарантированно в полной мере оценят возможности новейшей конструкции этой модели, оснащенной сразу двумя высококачественными дисплеями.

В частности, в основном дисплее ноутбука используется 14,5-дюймовая сенсорная OLED-панель с разрешением 2,8 K, имеющая соотношение сторон 16:10, которому отдают предпочтение профессионалы, и воспроизводит 100% оттенков цветовой гаммы DCI-P3. Этот экран получил сертификацию PANTONE Validated, VESA DisplayHDR True Black 500 и Dolby Vision. Комфорт для глаз во время длительной работы за таким ноутбуком подтверждается сертификатом эргономичности TÜV Rheinland.

Второй дисплей ScreenPad Plus – 12,7-дюймовый сенсорный экран на всю ширину корпуса – поддерживает новейшие высокоточные стилусы, такие как ASUS Pen 2.0. Механизм наклона помещает его под оптимальным для работы углом и открывает большое вентиляционное отверстие для увеличения воздушного потока. В режиме расширения ScreenPad Plus можно использовать как обычный внешний дисплей, на который удобно вывести дополнительные окна активных программ или инструментальные панели для работы с контентом, будь-то графикой, 3D-моделью или аудио.

При этом устройство при толщине корпуса 1,79 мм весит всего 1,7 кг, поэтому его можно брать с собой в командировки или на встречи с клиентами.

Zenbook S 13 OLED (UM5302) – изящный стиль

Zenbook S 13 OLED – это 13-дюймовый ноутбук, который при толщине 14,9 мм весит всего 1 кг. Его максимальная конфигурация из процессора AMD серии Ryzen 6000 и видеокарты AMD Radeon поместилась в чрезвычайно тонком корпусе из магниево-алюминиевого сплава. Ноутбук доступен в четырех вариантах новых цветов (изящный белый, задумчивый синий, зеленый селадон, легкий бежевый). Обладатель этого ноутбука получит истинное наслаждение во время работы за OLED-дисплеем с разрешением до 2,8 K, соотношением сторон 16:10 и с тонкой рамкой.

Ноутбук Zenbook S 13 OLED укомплектован всеми интерфейсными портами, нужными для легкого подсоединения ваших устройств и периферийного оборудования. Порты USB-C поддерживают вывод видеосигнала формата 4K на внешние мониторы и зарядку ноутбука, а для подключения звукового оборудования предназначен удобный комбинированный аудиоразъем.

Аккумулятор высокой емкости позволяет Zenbook S 13 OLED работать до 19 часов без дополнительной подзарядки, а подготовка устройства к новым делам не отнимет много времени: технология ускоренной зарядки обеспечивает рост уровня заряда аккумулятора от 0 до 60% всего за 49 минут. Кроме того, благодаря совместимости с различными зарядными устройствами стандарта USB (технология ASUS USB-C Easy Charge) это устройство легко заряжать в мобильных условиях, в частности, от павербанков.

Полезной особенностью этой модели является защитное антибактериальное покрытие ASUS AntiBacterial Guard, способное подавлять рост бактерий с эффективностью 99%. Эта защита поможет предотвратить передачу вредных микроорганизмов через контакт с поверхностями ноутбука.