Компания Киевстар работает в обычном режиме, предоставляет 24 млн абонентам высококачественные услуги цифровой электронной связи.

6 октября на сайте Службы безопасности Украины и Генеральной прокуратуры Украины появилось сообщение о "наложении ареста на активы 20 украинских компаний на общую сумму более 17 млрд грн. Это ценные бумаги и корпоративные права операторов мобильной связи, производителя минеральных вод, финансовых и страховых компаний, а также других отечественных предприятий".

В ряде СМИ появились сообщения об "аресте 100% активов Киевстара", что не соответствует действительности, поскольку на самом деле речь идет исключительно о корпоративных правах, что не влияет на операционную деятельность компании.

Пока ни VEON, ни "Киевстар" не получали никаких официальных сообщений от украинских органов власти и судов. VEON, компания со штаб-квартирой в Амстердаме, котирующаяся на биржах Nasdaq и Euronext в Амстердаме и имеющая международную базу инвесторов, остается законным владельцем "Киевстар". При полной поддержке VEON "Киевстар" продолжает сосредотачиваться на обслуживании 24 миллионов абонентов, осуществляет хозяйственную деятельность в обычном режиме и направляет свои усилия на поддержку украинской экономики.

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Кроме того напоминаем, что подсанкционные лица не являются конечными бенефициарными владельцами Киевстара, а владеют миноритарными долями, которые не дают возможности осуществлять решающее влияние на управление или хозяйственную деятельность Киевстара, и не получают дивидендов от деятельности компании.

Компания Киевстар работает в привычном режиме, предоставляет 24 млн абонентам высококачественные услуги цифровой электронной связи, и является надежным партнером государства и общества, уплатив только во время полномасштабного вторжения более 15 млрд грн налогов и сборов, а также 1,4 млрд грн помощи для преодоления последствий войны и приближении победы. Планы компании по инвестициям в Украину в сумме 600 млн долларов США в ближайшие несколько лет являются стабильными и неизменными и будут реализованы.

Справка о Киевстаре

Киевстар - крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, по состоянию на июнь 2023 года обслуживал 24,1 млн абонентов мобильной связи и более 1,1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги с использованием широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G, Big Data, Cloud solutions, сервисы для киберзащиты, цифровое ТВ и др. Киевстар помогает абонентам, обществу и стране преодолевать сложности военного времени. С начала полномасштабной войны компания выделила более 1,4 млрд грн помощи государству, военным, обществу, абонентам. Единственный акционер Киевстара-международная группа VEON. Акции группы находятся в свободном обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар более 25 лет работает в Украине и признан крупнейшим налогоплательщиком на телеком-рынке, лучшим работодателем и социально ответственной компанией.