Сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами.

Служба безопасности Украины блокировала веб-сайт, через который враг получал координаты для бомбардировки Украины.

Об этом сообщила пресс-служба СБУ.

"Киберспециалисты спецслужбы обнаружили, что этот ресурс был одним из источников развединформации для авиаударов по военным объектам Украины", - говорится в сообщении.

Как отмечается, сайт позиционировал себя как платформа с высокоточными топографическими картами и оказывал услуги по поиску любых объектов на карте. В частности, на нем были размещены даже секретные объекты, включая арсеналы воинских частей, скрытые базы и тому подобное.

Как сообщал УНИАН, Украина начинает масштабную борьбу с российским агрессором в киберпространстве и открывает киберфронт.

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