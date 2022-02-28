Оккупанты от имени Службы безопасности Украины (СБУ) направляют письма об эвакуации в центральные органы власти и обычным гражданам.
Об этом говорится в сообщении Центра противодействия дезинформации при СНБО.
"Центр противодействия дезинформации при СНБО Украины отмечает: к представителям центральных органов исполнительной власти (ЦОИВ) начали поступать призывы о предоставлении информации якобы с почты Службы безопасности Украины. Подобные сообщения являются фейковыми и являются кибератакой", - говорится в сообщении.
В связи с этим всех, кто получит такие письма, просят ни в коем случае:
- не нажимайте на ссылку,
- не отвечайте на сообщения,
- не заполняйте любые формы
Также граждан просят максимально распространять эту информацию.
В то же время в СБУ подтвердили получение информации, что враг рассылает такие электронные письма украинским пользователям, в которых спрашивает якобы эвакуационные планы.
Таким образом, страна-агрессор пытается установить вирусное программное обеспечение на компьютеры украинцев и собрать конфиденциальную информацию.
Призываем не открывать подобные письма и не переходить по указанным ссылкам! СБУ не производила никаких рассылок! Мы информируем граждан исключительно по официальным каналам коммуникации", - заявляют в СБУ.
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