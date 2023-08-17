Ноутбуки ASUS Vivobook S 15 OLED и Vivobook 16 – это идеальное сочетание функциональности и стиля.

В преддверии начала нового учебного года компания ASUS рассказала, какие ноутбуки лучше всего подходят для учеников и студентов.

Ноутбуки ASUS Vivobook S 15 OLED и Vivobook 16 представляют собой идеальное сочетание функциональности и стиля. Они удовлетворяют не только технические потребности своих пользователей, но и делают образовательный процесс более увлекательным и результативным.

Характеристики ноутбука ASUS Vivobook S 15 OLED (K5504)

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15,6-дюймовый Vivobook S 15 OLED идеально подходит для активной жизни благодаря тонкому и легкому корпусу. Приобрести ноутбук можно в четырех цветах: серебристый (Cool Silver), белый (Cream White), синий (Solar Blue) и черный (Midnight Black). Еще одна его "изюминка" – рельефная плашка на металлической крышке и оранжевая клавиша ESC.

В то же время ноутбук Vivobook S 15 OLED может похвастаться не только стильным оригинальным дизайном, но и чрезвычайно высокой производительностью. Процессор Intel Core 13-го поколения H-серии обеспечивает невероятное быстродействие для обучения и развлечений, а от перегрева его защищают система охлаждения ASUS IceCool и усовершенствованные тепловые трубки, благодаря которым тепло от компонентов ноутбука эффективно рассеивается, обеспечивая стабильную температуру во время выполнения любой задачи.

Исключительное качество изображения обеспечивает OLED-дисплей ноутбука, чьи насыщенные цвета, глубокие черные оттенки и высокая контрастность делают каждый визуальный элемент живым и реалистичным. OLED-технология позволяет также получить широкие углы обзора, что особенно удобно при совместном просмотре видео или презентаций. Кроме того, благодаря низкому уровню излучения синего света, такой дисплей заботится о комфорте зрения пользователей даже во время длительного пребывания за ноутбуком.

Аккумулятор ноутбука Vivobook S 15 OLED рассчитан на целый день работы, что является очень удобным для учащихся и студентов. Емкость 70 Вт*ч обеспечивает дополнительные часы работы, а технология быстрой зарядки позволяет восстановить 60% заряда всего за 49 минут.

Кроме того, Vivobook S 15 OLED имеет все порты, необходимые для подключения периферийных устройств и дисплеев: Thunderbolt 4 (USB-C) с возможностью зарядки, два порта USB Type-A, HDMI 1.4 и комбинированный аудиоразъем для вывода звука.

Vivobook S 15 OLED сертифицирован в соответствии с программой Intel Evo, что гарантирует автономную работу в течение дня, быстрые интерфейсы и высокую производительность. Он также прошел испытания в соответствии с требованиями военно-промышленного стандарта США MIL-STD-810h, что подтверждает его прочность и надежность.

Интересной особенностью устройства является покрытие ASUS Antimicrobial Guard, подавляющее рост бактерий на 99% в течение трех лет.

Характеристики ноутбука ASUS Vivobook 16 (X1605)

Vivobook 16 – это многофункциональный ноутбук с 16-дюймовым дисплеем разрешением WUXGA+ (1920x1200) и мощной конфигурацией. Этот ноутбук гарантирует производительную работу и обучение благодаря процессору Intel Core, оперативной памяти до 16 гигабайт, SSD вместимостью до 1 ТБ и цене от 17 499 грн. На нем можно выполнять любые задачи – от подготовки презентаций до сложных вычислений и работы с несколькими программами в многозадачном режиме.

Оригинальный дизайн ноутбука Vivobook 16 придает ему элегантности. Выбирать можно между двумя классическими цветами: черным (Indie Black) и серебристым (Transparent Silver). Хоть устройство имеет 16-дюймовый формфактор, благодаря тонким экранным рамкам оно является достаточно компактным, поэтому легко помещается в рюкзак и удобно для переноски.

Фирменный шарнир Vivobook 16 позволяет раскрывать экран на любой угол до 180°, механическая шторка веб-камеры гарантирует дополнительную конфиденциальность, а антибактериальная защита поверхностей предотвращает распространение бактерий. Приятная на ощупь и чрезвычайно точная клавиатура ASUS ErgoSense обеспечивает максимальный комфорт во время работы и помогает лучше сосредоточиться на задачах.

Для подключения устройств ноутбук предлагает полный набор интерфейсов: порт USB-C и три порта USB Type-A. Внешние мониторы или проекторы можно легко подключить к нему через видеовыход HDMI.

Ноутбук Vivobook 16 оснащен аккумулятором высокой емкости (до 70 Вт*ч), что обеспечивает автономную работу в течение длительного времени, даже если рядом нет розетки, поэтому ученики и студенты могут работать на нем где угодно.

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