Национальный мобильный оператор "Киевстар" выделил 10 миллионов гривень в БФ "Повернись живым". Благотворительные средства будут использованы для гуманитарных нужд военных, которые защищают нашу страну.

"В такие тяжелые для страны времена, мы не можем оставаться в стороне, ведь в единстве наша сила! Поэтому мы приняли решение выделить средства на помощь украинским военным. Также вся команда Киевстар работает и делает все возможное, чтобы украинцы оставались на связи", – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

Также, мобильный оператор создал специальный короткий номер 88009 для поддержки военнослужащих. Каждый абонент предоплаченной связи Киевстар может прислать по этому номеру СМС-сообщение с любым текстом и 10 гривень будет отправлено в благотворительный Фонд "Вернись живым" на гуманитарные нужды.

Напоминаем, что Киевстар уже помогает абонентам быть на связи и общаться даже без пополнения счета. Оператор начисляет бонусы для связи в роуминге для бесплатного общения в Польше, Румынии, Венгрии, Словакии и Молдове. Мобильный оператор продлил кредитные сроки для абонентов пост оплаты всех сегментов. Также компания отменяет комиссии в рамках услуги Экстра деньги, благодаря которой можно заказать дополнительные средства на свой счет, а вернуть позже. Звонки в сети Киевстар будут доступны всем абонентам подписки даже без оплаченного пакета услуг по их тарифу.

Обращаем внимание, что сеть Киевстар работает стабильно, обеспечивая как мобильную связь, так и фиксированный интернет. Однако в части населенных пунктов, где проводится операция Объединенных сил, могут наблюдаться сложности из-за обесточивания. Также мы рекомендуем совершать звонки только в случае необходимости, чтобы уменьшить нагрузку на сеть.

Для абонентов работают все информационные каналы оператора: приложение для самообслуживания Мой Киевстар, колл-центр поддержки абонентов по номеру 466 и консультанты в официальных сообществах Киевстар в социальных сетях Facebook и Instagram.

Справка о Киевстар:

Киевстар - крупнейший украинский оператор телекоммуникаций, обслуживающий 26,3 млн абонентов мобильной связи и 1,2 млн абонентов фиксированного интернета. Компания предоставляет услуги связи и передачи данных на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий. Сеть 4G Киевстар доступна на территории с 90% населения. Акционеры Киевстар - международная группа VEON Ltd, офис в Нидерландах. Акции группы находятся в обращении на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам).Киевстар 24 года работает в Украине, и является № 1 налогоплательщиком в области связи, одним из лучших работодателей и социально ответственной компанией.