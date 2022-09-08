Национальный мобильный оператор Киевстар по заказу Ривнеоблводоканала реализовал коммерческий проект "Умного учета".

С помощью "Умного учета" от Киевстар теперь можно удаленно собирать, учитывать и обрабатывать показатели расходов воды в 16 многоквартирных домах пгт. Квасилов, а также отслеживать состояние водопровода на разных участках и получать оповещения об аварии или незаконном вмешательстве в сеть.

В этом решении используется технология NB-IoT (Narrow Band Internet of Things)*, благодаря которой сигнал может проходить даже до труднодоступных мест в подвальных помещениях или с толстыми стенами и позволяет устройствам годами работать в режиме низкого энергопотребления без замены элементов питания. Проект реализован на технической базе европейского производителя водомеров "Sensus" с использованием устройств для удаленного мониторинга от одного из крупнейших украинских производителей – СП "Радмиртех". За время работы над решением для Ривнеоблводоканала специалисты осуществили проектирование, комплектацию и производство узлов учета, выполнили их монтаж и настройку, а также активировали технологию в сети оператора.

Решение "Умный учет" от Киевстар позволяет Ривнеоблводоканалу:

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снизить потери воды на 10-15%;

иметь системный учет ресурсов;

балансировать затраты ресурсов от момента забора воды до конечного потребления;

контролировать почасовые расходы воды каждым многоквартирным домом;

просматривать информацию об объемах потребления воды в удобном веб-интерфейсе;

исключить вероятность ошибок в учете за счет отсутствия "человеческого фактора".

"Киевстар не первый год работает с IoT-решениями для населения и бизнеса, –говорит Илья Польшаков, директор по развитию новых направлений бизнеса в Киевстар. –Мы считаем, что таких проектов как "умный учет" по всей Украине должно становиться все больше, ведь "умные" технологии помогают экономить, быстро реагировать на аварии, не допуская больших потерь ресурсов, а также всегда иметь точный учет в режиме реального времени. Мы видим большой потенциал в использовании этого решения для учета воды, газа, электро- и тепловой энергии, нефтепродуктов, на предприятиях химической промышленности и других, где есть потребность в регулярных точных измерениях, а также для проектов экологического направления".

Среди преимуществ решения "Умный учет" от Киевстар –реализация решения "под ключ", индивидуальный подход к запросам клиентов, использование лицензированных частот, использование технологии с низким энергопотреблением, обслуживание 24/7, гибкие финансовые условия и быстрая окупаемость проектов.

"Внедрение проекта "Умный учет" уже дало свои результаты, – комментирует внедрение проекта Андрей Карауш, директор Ривнеоблводоканал. – Работниками предприятия проводится ежедневный мониторинг потребления холодной воды многоквартирными жилыми домами пгт. Квасилов, анализируются пиковые нагрузки на систему водоснабжения в целом, за счет онлайн-анализа данных предприятие имеет экономию в топливо-смазочных материалах, отсутствуют ошибки при снятии показателей счетчиков. Кроме того, в рамках проекта по устройству общедомовых приборов учета холодного водоснабжения в жилых домах пгт. Квасилов была произведена замена запорной арматуры, которая значительно улучшит обслуживание приборов учета, а также уменьшит потери холодной воды при выполнении работ на внутридомовых сетях холодного водоснабжения".

"Это первый реализованный проект в Украине с использованием технологии NB-IoT в секторе водоснабжения. Для компании СП "РАДМИРТЕХ" это отличная возможность использовать собственные разработки в направлении передачи данных с коммерческих узлов учета воды. Проект сложный и интересный одновременно. Он состоял из нескольких стадий: проектирование, настройка разработки на аппаратном уровне, адаптация интерфейса пользователя программного комплекса "SMART COUNT" под требования заказчика, сдача проекта заказчику. Спасибо партнерам из Киевстар и Ривневодоканал. Благодаря эффективному взаимодействию участников на всех этапах, проект удалось выполнить вовремя и без дополнительных затрат", –рассказал Алексей Туряница, генеральный директор СП "Радмиртех".

Заказать консультацию относительно возможностей внедрения решения "Умный учет" от Киевстар можно на официальном сайте компании или обратившись на nb@kyivstar.net.

*NB-IoT (Narrowband Internet of Things) – технология беспроводной узкополосной передачи данных в стандарте 3GPP, разработанная специально для устройств Интернета вещей. Технология обеспечивает среду сбора данных с различного оборудования: датчиков, счетчиков, сенсоров и других и относится к "энергоэффективным сетям дальнего радиуса действия" (LPWAN (англ. Low-power Wide-area Network). NB-IoT обеспечивает двустороннюю связь устройств, действующую в частотном канале шириной 200 кГц. Скорость передачи данных в NB-IoT-до 200 кбит/с, что является достаточным для устройств, которые периодически передают однотипные данные небольшого объема.

Преимущества сети NB-IoT:

гарантирован высокий уровень защиты данных при передаче информации;

позволяет передавать данные между десятками тысяч одновременно подключенных устройств на высокой скорости;

обеспечивает мобильность устройств и их работу в течение длительного времени без подключения к электросетям (одного заряда батареи хватает на несколько лет).

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на март 2022 года обслуживал 26 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня более 90% населения Украины проживает в зоне сети LTE.Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждается исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов на телеком рынке, лучший работодатель и социально ответственная компания.