На перечисленные средства фонд "Каритас Украина" приобретет продуктовые наборы, качественную питьевую воду, гигиенические наборы, медикаменты, одежду, обувь и бытовые вещи.

Национальный мобильный оператор выделил 5 миллионов гривень в МБФ "Каритас Украина".

Благотворительные средства предоставлены на гуманитарные нужды вынужденно переселенных украинцев, пострадавших от войны и оказавшихся в трудном положении в результате боевых действий на территории Украины. На перечисленные средства фонд приобретет продуктовые наборы, качественную питьевую воду, гигиенические наборы, медикаменты, одежду, обувь и бытовые вещи.

"С началом полномасштабного вторжения Киевстар ввел перечень мер для поддержки общества и абонентов. И мы постоянно его расширяем. Благотворительный взнос для фонда "Каритас Украины" прежде всего будет направлен на помощь малообеспеченным семьям и семьям с детьми, которые являются вынужденно переселенными лицами. Мы продолжаем работать и вместе со страной двигаться навстречу победе", – комментирует Александр Комаров, президент Киевстар.

Напомним, что Киевстар уже перечислил свыше 30 миллионов гривень благотворительной помощи на гуманитарные нужды военных, больниц, пожилых людей и пострадавших от войны. В частности мобильный оператор выделил помощь в БФ "Вернись живым", БФ "Твоя опора", БФ "Let's help" и МБФ "Каритас Украина". А также перечислил почти 2 млн гривень в рамках международного телемарафона Save Ukraine и благотворительного концерта группы Океан Эльзы.

Справка о Киевстар:

Киевстар – крупнейший украинский оператор электронных коммуникаций, который по состоянию на конец 2021 года обслуживал 26,2 млн абонентов мобильной связи и более 1 млн абонентов "Домашнего интернета". Компания предоставляет услуги на основе широкого спектра мобильных и фиксированных технологий, в том числе 4G. На сегодня более 90% населения Украины проживает в зоне сети LTE. Киевстар. Компания обеспечивает самую высокую среди мобильных операторов Украины среднюю скорость передачи данных в сети мобильной связи, что подтверждается исследованиями Speedtest от Ookla.

Клиентам компании доступны возможности мобильной, фиксированной связи и интернета, конвергентные решения, а также инновационные услуги Big Data, IoT, Cloud solutions, мобильные финансовые услуги, цифровое ТВ и др. Акционеры Киевстар – международная Группа VEON, офис в Нидерландах. Акции группы находятся на фондовых биржах NASDAQ (Нью-Йорк) и Euronext (Амстердам). Киевстар 24 года работает в Украине, и признан как наибольший плательщик налогов на телеком рынке, лучший работодатель и социально ответственная компания.

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