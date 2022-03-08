Телеканал 1+1 International, входящий в состав украинского медиахолдинга 1+1 media, теперь доступен на трех языках в Digital – украинском, английском и русском. Так, пользователи со всего мира могут абсолютно бесплатно просматривать эфир телеканала в YouTube, выбрав необходимую аудиодорожку по этой ссылке или введя в ленте поиска хостинга 1plus1.international.
Напомним, с 26 февраля каналы всех медиагрупп Украины вещают в формате единого информационного эфира "Единые новости". Для бесперебойной подачи информации медиагруппы выходят в эфир поочередно. Телеканалы объективно и оперативно предоставляют информацию из разных регионов страны 24 на 7 и готовы предоставлять свой ТВ сигнал провайдерам со всего мира для обеспечения вещания и освещения правдивых событий.
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