В украинском сегменте интернета есть ряд ресурсов, которые проверяют географическое местоположение пользователя и ограничивают доступ к контенту, если он находится за пределами Украины. Например – некоторые телеканалы с онлайн вещанием, стриминговый сервис Megogo, а также ряд других ресурсов с фильмами, сериалами и спортивными матчами.
Сейчас, когда многие украинские пользователи вынуждены жить за границей, им приходится отказываться от привычного контента из-за политики стриминговых ресурсов. Это можно исправить. Все, что нам нужно – это VPN.
Платный или бесплатный?
Сразу определимся с преимуществами платного VPN-сервиса и недостатками бесплатных аналогов.
Бесплатные VPN-приложения и расширения для браузеров не так хороши, как могут показаться на первый взгляд. Во-первых, почти ни у кого их них нет реальных украинских IP. В лучшем случае они предлагают виртуальную подмену адреса через сторонние серверы.
Во-вторых, бесплатные VPN имеют ограничения по трафику. Если вы планируете смотреть видео, то доступный трафик закончится очень быстро. Кроме того, бесплатные VPN довольно медленные, что в случае со стриминговым контентом не подходит – все видео будут в плохом качестве или вообще не будут грузиться.
Отметим, что бесплатные VPN, кроме всего прочего, собирают личную информацию о пользователях и их активности в Сети. Куда и кому потом передаются эти данные, и как используются – неизвестно.
Каким должен быть VPN сервис?
Платных сервисов VPN много, и не все они подходят для наших целей. Начнем с того, что нам важно наличие у сервиса физических серверов в датацентрах в Украине. Оборудование должно работать бесперебойно.
Важно, чтобы сервера обеспечивали скоростное соединение, так вы сможете просматривать видео в хорошем качестве без задержек. Желательно, чтобы VPN поддерживал сразу несколько соединений.
Обратите внимание на политику хранения пользовательских данных. Если для вас важна конфиденциальность, выбирайте сервисы, которые не хранят записи о действиях своих пользователей.
Бесплатные VPN перегружены рекламой. Каждые несколько минут вы должны будет просматривать рекламные видеоролики без возможности их пропустить.
Конечно, платный сервис должен быть доступным – с недорогими тарифами для использования в течение месяца или другого срока. Одним из сервисов VPN, который заслуживает внимания, у которого есть сервера в Киеве, является Surfshark VPN. Также вы можете найти VPN сервис с украинскими серверами тут.
Как подключиться к Surfshark VPN
Предположим, вы находитесь за пределами Украины и хотите получить доступ к контенту на сайте Megogo.
1. Зайдите на сайт Surfshark VPN
2. Нажмите на кнопку "Приобрести" и выберите тарифный план
3. Укажите адрес электронной почты и метод оплаты
4. Дождитесь активации учетной записи
5. После этого вы получите данные для входа в учетную запись на емейл.
6. Авторизуйтесь на сайте Surfshark VPN и загрузите версию приложения для вашего устройства
7. После установки приложения, войдите в учетную запись на устройстве
8. Выберите сервер в Украине и установите соединение
Теперь для стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров вы будете находиться на территории Украины, несмотря на то, что физически вы можете быть в другой стране. Surfshark VPN обеспечивает стабильное и высокоскоростное соединение.