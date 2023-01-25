Сейчас, когда многие украинские пользователи вынуждены жить за границей, им приходится отказываться от привычного контента из-за политики стриминговых ресурсов.

В украинском сегменте интернета есть ряд ресурсов, которые проверяют географическое местоположение пользователя и ограничивают доступ к контенту, если он находится за пределами Украины. Например – некоторые телеканалы с онлайн вещанием, стриминговый сервис Megogo, а также ряд других ресурсов с фильмами, сериалами и спортивными матчами.

Сейчас, когда многие украинские пользователи вынуждены жить за границей, им приходится отказываться от привычного контента из-за политики стриминговых ресурсов. Это можно исправить. Все, что нам нужно – это VPN.

Платный или бесплатный?

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Сразу определимся с преимуществами платного VPN-сервиса и недостатками бесплатных аналогов.

Бесплатные VPN-приложения и расширения для браузеров не так хороши, как могут показаться на первый взгляд. Во-первых, почти ни у кого их них нет реальных украинских IP. В лучшем случае они предлагают виртуальную подмену адреса через сторонние серверы.

Во-вторых, бесплатные VPN имеют ограничения по трафику. Если вы планируете смотреть видео, то доступный трафик закончится очень быстро. Кроме того, бесплатные VPN довольно медленные, что в случае со стриминговым контентом не подходит – все видео будут в плохом качестве или вообще не будут грузиться.

Отметим, что бесплатные VPN, кроме всего прочего, собирают личную информацию о пользователях и их активности в Сети. Куда и кому потом передаются эти данные, и как используются – неизвестно.

Каким должен быть VPN сервис?

Платных сервисов VPN много, и не все они подходят для наших целей. Начнем с того, что нам важно наличие у сервиса физических серверов в датацентрах в Украине. Оборудование должно работать бесперебойно.

Важно, чтобы сервера обеспечивали скоростное соединение, так вы сможете просматривать видео в хорошем качестве без задержек. Желательно, чтобы VPN поддерживал сразу несколько соединений.

Обратите внимание на политику хранения пользовательских данных. Если для вас важна конфиденциальность, выбирайте сервисы, которые не хранят записи о действиях своих пользователей.

Бесплатные VPN перегружены рекламой. Каждые несколько минут вы должны будет просматривать рекламные видеоролики без возможности их пропустить.

Конечно, платный сервис должен быть доступным – с недорогими тарифами для использования в течение месяца или другого срока. Одним из сервисов VPN, который заслуживает внимания, у которого есть сервера в Киеве, является Surfshark VPN. Также вы можете найти VPN сервис с украинскими серверами тут.

Как подключиться к Surfshark VPN

Предположим, вы находитесь за пределами Украины и хотите получить доступ к контенту на сайте Megogo.

1. Зайдите на сайт Surfshark VPN

2. Нажмите на кнопку "Приобрести" и выберите тарифный план

3. Укажите адрес электронной почты и метод оплаты

4. Дождитесь активации учетной записи

5. После этого вы получите данные для входа в учетную запись на емейл.

6. Авторизуйтесь на сайте Surfshark VPN и загрузите версию приложения для вашего устройства

7. После установки приложения, войдите в учетную запись на устройстве

8. Выберите сервер в Украине и установите соединение

Теперь для стриминговых сервисов и онлайн-кинотеатров вы будете находиться на территории Украины, несмотря на то, что физически вы можете быть в другой стране. Surfshark VPN обеспечивает стабильное и высокоскоростное соединение.