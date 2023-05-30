Ничего скачивать или устанавливать не нужно – все необходимые настройки уже встроены в Android-смартфоны и Айфоны по умолчанию.

В современном мире, где технологии играют важную роль, почти невозможно представить человека без смартфона в руках. Даже люди старшего возраста зачастую не расстаются с ним ни днем, ни ночью. В связи с этим предлагаем обсудить важную тему: насколько страдает зрение от влияния гаджетов и что сделать в наших силах, для того, чтобы снизить опасность.

Врачи-офтальмологи соглашаются, что определенная опасность в этом есть. Но только в тех ситуациях, когда человек неправильно пользуется мобильным гаджетом и не соблюдает рекомендации специалистов. Все это приводит к напряжению глаз, что в конечном итоге может привести к снижению зрения.

Эти настройки смартфона помогут сохранить ваше зрение

Специалисты рекомендуют держать смартфон на безопасном расстоянии от глаз, чтобы уменьшить нагрузку на них. Оптимальное расстояние составляет около 40-60 см.

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Помимо общей рекомендации ограничить время использования смартфона, важно сделать так, чтобы использование устройства на расстоянии 40-60 см было комфортным для вас. Для этого можно увеличить размер шрифта.

Для этого зайдите в настройки смартфона, и в разделе "Экрана" клацните на "Размер текста" и выберите для себя подходящий шрифт.

Увеличение размера текста на телефоне поможет не только снизить риск развития сходящегося косоглазия, но и уменьшить нагрузку на глаза, так как вам не придется прищуриваться и вглядываться в экран. Это фундаментальное правило: чем сильнее вы напрягаете глаза, тем выше риск ухудшения зрения.

Другая, не менее важная настройка – "Автояркость". Она не только позволяет сєкономить заряд батареи, но и избавляет от необходимости самостоятельно менять ползунок яркости при малейшем изменении освещения. Включается она тоже в разделе "Экран".

Режим автояркости позволяет смартфону автоматически адаптировать яркость экрана к окружающей среде. С помощью датчиков света на передней панели смартфона он измеряет уровень освещенности и регулирует яркость экрана соответствующим образом.

И напоследок, рекомендуется включить DC Dimming, которая снижает нагрузку на глаза, заставляя смартфон менять яркость экрана без мерцания, то есть за счет изменения напряжение. Такая функция есть не на всех устройствах, но там, где она присутствует, она включается по инструкции:

Откройте настройки смартфона.

Перейдите в раздел "Экран".

Активируйте переключатель "Устранение мерцания" или "DC Dimming".

Помимо настроек, описанных выше, для сохранения своего зрения, рекомендуется делать регулярные перерывы в использовании смартфона, особенно при длительном чтении или просмотре содержимого на экране. Рекомендуется смотреть вдали на объекты в течение нескольких минут каждые 20-30 минут. Только так вы сможете минимизировать негативное влияние смартфона.

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