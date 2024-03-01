Zenbook DUO – это революционный ноутбук, который предлагает беспрецедентный уровень производительности, мобильности и универсальности.

В наши дни ноутбук – это надежный помощник дома, на работе и в учебе, поэтому при выборе нового гаджета хочется, чтобы он был одновременно портативным, мощным и чрезвычайно функциональным.

Если вы мечтаете именно о таком устройстве, то идеальным выбором станет ноутбук с двумя экранами Zenbook DUO – революционное устройство, расширяющее границы представления о современных технологиях.

Два невероятных OLED-дисплея

Новый Zenbook DUO оснащен двумя большими 14-дюймовыми дисплеями ASUS Lumina OLED с соотношением сторон 16:10, высоким разрешением до 3K и частотой обновления 120 Гц. Их можно использовать как один большой 19,8-дюймовый дисплей для более удобного просмотра или же можно разделить рабочее пространство на два, чтобы "жонглировать" несколькими задачами одновременно, а не быть ограниченным одним дисплеем.

Видео дня

При этом оба дисплея являются сенсорными и поддерживают активный стилус ASUS Pen с 4096 уровнями нажатия, что делает работу с ними максимально удобной и интуитивно понятной.

При этом ноутбук ASUS Zenbook DUO открывает для пользователей новый уровень визуального совершенства, поражая богатством и глубиной цветов на OLED-дисплеях со 100% охватом цветового пространства DCI-P3. Этот ноутбук идеально подходит для дизайнеров, фотографов и других творческих специалистов, ведь он гарантирует чрезвычайно точное воспроизведение профессиональной цветовой гаммы и широкие углы обзора. Кроме того, технология OLED значительно снижает уровень вредного синего света по сравнению с традиционными ЖК-дисплеями, делая длительную работу за устройством более безопасной для глаз.

Инновационный дизайн

Корпус Zenbook DUO из магниево-алюминиевого сплава делает устройство не только элегантным, но и прочным и надежным помощником для современной мобильной жизни. Несмотря на два больших экрана, он остается невероятно портативным устройством, которое удобно брать с собой в поездки: при толщине 14,6 мм ноутбук весит всего 1,35 кг.

Съемная клавиатура со встроенным аккумулятором дает пользователям свободу выбора, поэтому работать за ноутбуком можно как за традиционным устройством или же использовать его экраны без клавиатуры, чтобы максимально расширить рабочее пространство.

Кроме того, нижний экран можно использовать как полноразмерную виртуальную клавиатуру, а специальный шарнир позволяет раскрывать экраны на 180°, что позволяет разместить Zenbook DUO горизонтально, например, для демонстрации контента коллегам во время совещания.

Мощность, усиленная ИИ

Еще одно преимущество ноутбука Zenbook DUO – мощная конфигурация, способная удовлетворить потребности самых требовательных пользователей. Сердце ноутбука – самый современный процессор Intel Core Ultra – содержит модуль, выполняющий роль нейронного процессора (NPU). Он ускоряет работу алгоритмов искусственного интеллекта, разгружая при этом центральный процессор. Благодаря этому Zenbook DUO демонстрирует более высокую производительность в программах для видеоконференций, редактирования фото и видео, а также при других задачах, задействующих искусственный интеллект. Кроме того, 32 ГБ оперативной памяти и SSD-накопитель емкостью до 2 ТБ гарантируют быструю и плавную работу ноутбука в многозадачном режиме, а аккумулятор емкостью 75 Вт обеспечивает автономность в течение целого дня.

Новинка предлагает широкий набор портов: два Thunderbolt 4, USB 3.2 Type-A, HDMI 2.1 и удобный 3,5-мм аудиоразъем, поэтому не придется брать с собой громоздкую док-станцию или несколько адаптеров во время путешествий.

Также Zenbook DUO может похвастать отличной аудиосистемой с поддержкой технологии Dolby Atmos, сертифицированной Harman Kardon.

Zenbook DUO (2024) – это революционный ноутбук, который предлагает беспрецедентный уровень производительности, мобильности и универсальности. Благодаря двум OLED-экранам, мощным компонентам, инновационному дизайну и поддержке ИИ, он станет идеальным выбором для людей, которые ищут ультрапортативный ноутбук для работы, творчества и развлечений.

Заказать Zenbook DUO (2024) можно уже сейчас в официальном онлайн-магазине ASUS Украина, который предлагает удобный и быстрый способ покупки продукции компании. Преимущества магазина – официальная продукция с фирменной гарантией, качественное обслуживание, покрытие всей Украины (за исключением временно оккупированных территорий), быстрая доставка.