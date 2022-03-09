Письмо с вредоносным программным обеспечением может прийти на любую электронную почту.

Украинцам на почту массово рассылают вредоносное программное обеспечение, которые похищает личные данные пользователей.

Об этом предупреждает Госспецсвязи.

На украинские электронные письма от отправителя [email protected] приходит письмо с темой "письмо одобрения кассового обеспечения", содержащее вложение "письмо поддержки.xlsx".

При открытии загружается вредоносное программное обеспечение FormBook, которое похищает личные данные.

Если вам приходило такое письмо, напишите об этом на почту [email protected] Ни в коем случае не скачивайте и не открывайте прикрепленный к письму файл.

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