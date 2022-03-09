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Украинцам на почту массово рассылают вредоносное программное обеспечение, которые похищает личные данные пользователей.
Об этом предупреждает Госспецсвязи.
На украинские электронные письма от отправителя [email protected] приходит письмо с темой "письмо одобрения кассового обеспечения", содержащее вложение "письмо поддержки.xlsx".
При открытии загружается вредоносное программное обеспечение FormBook, которое похищает личные данные.
Если вам приходило такое письмо, напишите об этом на почту [email protected] Ни в коем случае не скачивайте и не открывайте прикрепленный к письму файл.