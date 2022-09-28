Zenbook Pro 14 Duo OLED создан для творчества, поэтому оба его экрана соответствуют самым высоким стандартам качества.

В Украине началась продажа компактного двухэкранного ноутбука для профессионалов ASUS Zenbook Pro 14 Duo OLED , оснащенного флагманским процессором Intel Core i9 12-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков. Эта модель в 14-дюймовом корпусе справится с любыми задачами.

Люди творческих профессий – художники, дизайнеры, архитекторы – нуждаются в качественном, надежном и эффективном инструменте для реализации своих замыслов. Поскольку задачи, связанные с их профессиональной деятельностью, требуют высокой вычислительной мощности, обычно эти пользователи предпочитают настольные компьютеры. Однако современный мир диктует новые требования, одним из которых является мобильность, то есть возможность работать над проектами в любом месте без компромиссов по производительности. Именно для современных творческих профессионалов компания ASUS разработала мощный и одновременно портативный двухэкранный ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED.

Почему Zenbook Pro 14 Duo OLED идеально подходит для творческой работы?

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Два высококачественных экрана

Zenbook Pro 14 Duo OLED создан для творчества, поэтому оба его экрана соответствуют самым высоким стандартам качества. В основном экране используется 14,5-дюймовая сенсорная OLED-панель с разрешением 2,8 K, частотой обновления 120 Гц и временем отклика всего 0,2 мс. Она имеет соотношение сторон 16:10, которому отдают предпочтение профессионалы, и воспроизводит 100% оттенков цветовой гаммы DCI-P3. Этот экран получил сертификацию PANTONE Validated, VESA DisplayHDR™ True Black 500 и Dolby Vision, а комфорт для глаз во время длительной работы подтверждается сертификатом эргономичности TÜV Rheinland.

Чтобы предоставить пользователям больше комфорта во время работы, Zenbook Pro 14 Duo OLED оснащен вторым экраном - ScreenPad Plus. Это дополнительный 12,7-дюймовый сенсорный дисплей на всю ширину корпуса с поддержкой новейших высокоточных стилусов, таких как ASUS Pen 2.0. Механизм наклона второго помещает его под оптимальным для работы углом и открывает большое вентиляционное отверстие для увеличения воздушного потока. В режиме расширения ScreenPad Plus можно использовать как обычный внешний дисплей, на который удобно вывести дополнительные окна активных программ или инструментальные панели для работы с контентом, будь-то графикой, 3D-моделью или аудио.

Благодаря специально разработанной программе, на ScreenPad Plus можно вывести панель управления для взаимодействия с профессиональными программами для творчества. Можно, например, изменять размер кисти, прозрачность слоя, насыщенность цвета с помощью четырех виртуальных элементов управления: поворотного регулятора, кнопки, ползунка и линейки прокрутки. Панель управления совместима с Adobe Photoshop, Illustrator, Lightroom Classic, Premiere Pro и After Effects.

Высокая производительность

В максимальной конфигурации Zenbook Pro Duo 14 OLED оснащен флагманским процессором Intel Core i9 12-го поколения и видеокартой NVIDIA GeForce RTX 3050 Ti для ноутбуков, которые справятся с любыми, даже самыми требовательными к вычислительным ресурсам, задачами. Кроме того, 32 ГБ скоростной оперативной памяти и высокоскоростной твердотельный накопитель с интерфейсом PCIe 4.0 x4 емкостью до 2 ТБ гарантируют отсутствие узких мест, которые замедляют ваше творчество.

Ноутбук Zenbook Pro 14 Duo OLED укомплектован всеми нужными интерфейсными портами. Два порта Thunderbolt 4 (USB-C) с пропускной способностью 40 Гбит/с поддерживают быструю зарядку и подключение внешних дисплеев формата 4K. Кроме них, ноутбук также имеет традиционный порт USB 3.2 Gen 2 Type-A и порт HDMI 2.1. Новейший высокопроизводительный считыватель карт micro-SD Express 7.1 обеспечивает скоростную передачу файлов, а комбинированный аудиоразъем облегчает общение с коллегами.

Профессиональный стиль

Благодаря изящной матовой отделке Tech Black, глянцевым деталям и цельнометаллической конструкции Zenbook Pro 14 Duo OLED выглядит как ноутбук настоящего профессионала. Поверхности устройства имеют покрытие, на котором не остаются отпечатки пальцев, поэтому он всегда сохраняет свою элегантность, а крышка ноутбука привлекает внимание знаковой металлической отделкой и новым логотипом-монограммой с подсветкой.

Новинка при толщине корпуса 1,79 мм весит всего 1,7 кг, так что этот ноутбук можно легко брать с собой в командировки или на встречи с клиентами.

Подробнее о Zenbook Pro 14 Duo OLED можно узнать здесь.