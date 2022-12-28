Apple впервые оснастила свои смартфоны модулями спутниковой связи и специально для этого даже запустила собственные спутники в космос.

iPhone 14 – это смартфон с лучшим камерным модулем, самым ярким дисплеем и мощным процессором. Однако эксперты акцентируют внимание на еще одном направлении – это связь. А в условиях постоянного отключения света именно этот момент играет ключевую роль. Почему смартфон от Эппл позволит вам больше оставаться на связи, чем другие смартфоны? Рассказываем.

Качественная связь: мобильная, беспроводного интернета и даже спутниковая

iPhone 14 Pro получил обновленный модуль wifi, скорость соединения стала гораздо выше за счет увеличенной пропускной способности. Доработки получил и модуль блютуз, так что работа беспроводных аксессуаров будет более стабильной. Что касается сотовой связи, есть поддержка 5G – впрочем, удивить этим сегодня кого-либо сложно.

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Перейдем к инновациям – Эппл впервые оснастила свои смартфоны модулями спутниковой связи и специально для этого даже запустила собственные спутники в космос. Изначально эта опция должна была работать только при экстренных вызовах – при использовании Crash Detection. Эта функция автоматически определяет момент аварии и сразу отправляет сигнал СОС в экстренные службы. При невозможности подключения к мобильной сети, смартфон подключался к спутнику. Однако уже сейчас мощность спутниковой связи расширилась, и в США и Канаде спутниковая связь доступна уже не только в чрезвычайных ситуациях. В Европе, и соответственно Украине, она появится немного позже – производитель обещает не затягивать с инновациями.

Увеличенная автономность и беспроводная зарядка

iPhone 14 Pro Max получил автономное время работы до 30 часов при беспрерывном просмотре видео в интернете. Это столько же, как и в предыдущем поколении, - однако не стоит говорить, что производитель не доработал в новом поколении свой аккумулятор. Поскольку его мощности и функционал значительно расшился, от девайса требуется больше энергии, и без обновления аккумулятора и ядер энергоэффективности процессора он разряжался бы гораздо быстрее.

Для зарядки производитель предлагает пользоваться беспроводной магнитно-индукционной зарядной системой MagSafe. Традиционное проводное устройство поддерживается, однако в комплектацию не входит – его нужно покупать отдельно. Есть функция быстрой зарядки – 50% полностью разряженного аккумулятора восполняется за полчаса.

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