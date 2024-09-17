Осенняя презентация Apple: где и когда iPhone 16 и новые Apple Watch можно будет купить в Украине

Вместе с экспертами авторизованного реселлера техники Apple — сети Фокстрот разберем важные моменты самого ожидаемого события осени.

9 сентября 2024 года компания Apple провела свою традиционную осеннюю презентацию, на которой были представлены новые продукты и сервисы. Это мероприятие всегда привлекает большое внимание поклонников техники и экспертов индустрии, ведь именно здесь производитель показывает самые инновационные разработки и задает тренды на рынке мобильных устройств.

В этом году основными ожиданиями от презентации были анонсы новых моделей iPhone и обновленных умных часов Apple Watch. Кроме того, предполагалось, что компания расскажет о функциях и улучшениях в операционных системах iOS и watchOS, которые сделают использование устройств Эпл еще удобнее и эффективнее.

Презентация прошла в уже привычном онлайн-формате и транслировалась на официальном сайте бренда и платформе Apple TV+. Это позволило миллионам пользователей по всему миру следить за анонсами в режиме реального времени и первыми узнавать о новинках компании.

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Основные анонсы

Как и ожидалось, главными героями осенней презентации Эпл стали модели iPhone 16. Компания представила линейку смартфонов, состоящую из четырех устройств:

16;

16 Plus;

16 Pro;

16 Pro Max.

Все они получили нововведения в дизайне, улучшенные камеры, мощные процессоры и ряд инноваций, которые выводят возможности Айфон на совершенно другой уровень.

Вместе со смартфонами Эпл показала и следующее поколение своих умных часов — Apple Watch Series 10. Они стали еще функциональнее и удобнее благодаря увеличенному дисплею, повышенной скорости зарядки и расширенному набору опций мониторинга здоровья и фитнеса. Кроме того, на ивенте появилась обновленная версия флагманских часов Watch Ultra 2 в цвете Satin Black, презентующая дополнительные возможности для экстремальных видов спорта.

Помимо аппаратных новинок, компания традиционно уделила внимание и программному обеспечению — рассказали про операционные системы iOS 18 и watchOS 11, призванные сделать использование Айфон и Эпл Вотч комфортнее. Приступим к разбору.

Новинки в линейке iPhone

"Традиционно, самая ожидаемая часть осенней презентации Эпл — следующие Айфоны. Все модели оснастили множеством инноваций и улучшений", — отмечают в представительстве сети Фокстрот — авторизованного реселлера техники Apple.

Главными особенностями гаджетов стали:

дизайн;

мощные процессоры;

продвинутые камеры;

расширенные возможности съемки фото и видео.

Кроме того, все модели поддерживают Apple Intelligence, что открывает недоступные ранее перспективы взаимодействия с гаджетами.

Новые iPhone 16 и 16 Plus

Базовые модели 16 и 16 Plus выделились переосмысленным дизайном с более тонкими рамками вокруг экрана и эксклюзивными цветовыми решениями корпуса. Покупателям доступны пять вариантов расцветки:

Черный. Белый. Ультрамарин. Бирюзовый. Розовый.

Расположение основных камер изменилось. Два модуля находятся вертикально, что позволило уменьшить размер блока и сделать его более элегантным.

Говоря про камеры: основная поставляется с сенсором под названием Fusion на 48 Мп, обеспечивающим высокое качество фотографий и видео. Пользователи могут:

делать фото с максимальным разрешением или оптимизировать съемку, повышая качество в условиях низкой освещенности, используя 24-мегапиксельный формат;

применять улучшенный ночной режим и Smart HDR 5, чтобы создавать четкие снимки независимо от сложности сцены.

Сверхширокоугольная камера поддерживает автофокус и увеличенные пиксели, захватывающие большее количество света. Предусмотрена макросъемка, позволяющая снимать детали с близкого расстояния. Камеры гаджетов также научились записывать пространственное видео благодаря обновленному дизайну и улучшенным датчикам.

Еще одним нововведением стала кнопка Camera Control, обеспечивающая быстрый доступ к съемке и позволяет регулировать различные настройки простым скольжением пальца. Благодаря инновационному дизайну, элемент может распознавать полное нажатие и легкое касание, что открывает расширенные возможности управления.

16 и 16 Plus также поддерживают эксклюзивную для линейки функцию Visual Intelligence, она работает в связке с Camera Control. Владельцы смартфонов могут мгновенно получать данные о том, что видят, наведя камеру на объект. Например, поймав в кадр ресторан, откроется информация о часах работы, рейтинге и быстрые опции просмотра меню или бронирования столика.

16-я линейка навсегда расстается с рычагом управления режимами звонков. Его место занимает настраиваемая кнопка Action Button, позволяющая быстро выполнять различные действия. Мы уже видели подобное в Айфон 15 Про, в 2024 году эта опция появилась в базовых моделях.

Оба гаджета оснастили процессором A18 — еще более мощным и энергоэффективным по сравнению с предшествующим чипом. SoC изготовлена по 3-нм техпроцессу второго поколения от TSMC, что позволило увеличить плотность транзисторов и снизить энергопотребление. Компоновка 6-ядерная — 2 высокопроизводительных и 4 энергоэффективных блока. По сравнению с iPhone 15, обновленный процессор обеспечивает прирост в скорости работы до 30% при том же уровне энергопотребления.

GPU A18 состоит из 5 ядер и поддерживает аппаратное ускорение трассировки лучей в реальном времени. Это открывает больше возможностей в мобильных играх и приложениях с 3D-графикой, обеспечивая быстрый рендеринг реалистичного освещения, теней и отражения. Производительность GPU выросла до 35% по сравнению с предыдущим поколением.

У А18 продвинутый 16-ядерный нейронный движок, который обеспечивает высокую скорость работы системы искусственного интеллекта и машинного обучения. Это позволяет базовой модели и iPhone 16 Plus распознавать речь, изображения и жесты быстрее и точнее.

Экраны базовых Айфон 2024 года сохранили диагональ 6.1 и 6.7 дюйма соответственно, но стали более яркими и контрастными благодаря улучшенной технологии Super Retina XDR. Они поддерживают расширенный динамический диапазон P3 и True Tone, которая автоматически подстраивает баланс белого под окружающее освещение.

Новые iPhone 16 Pro и 16 Pro Max

Наряду с базовыми моделями, Эпл представила и обновленные флагманские смартфоны iPhone 16 Pro и iPhone 16 Pro Max, которые можно будет купить в Foxtrot. Они получили более продвинутые характеристики и функции.

Экраны Pro-моделей 2024 выросли в размерах:

6.3" в Про. 6.9" в Про Макс.

Обе матрицы поддерживают технологию ProMotion с адаптивной частотой обновления до 120 Гц, что делает анимацию и прокрутку более плавными и естественными.

Еще одним нововведением Pro-моделей стал процессор A18 Pro, выделяющийся улучшенной графической подсистемой. Ключевые особенности включают:

6-ядерный GPU с повышенной мощностью;

6-ядерный CPU (2 высокопроизводительных + 4 энергоэффективных блока);

улучшенный нейронный движок задач ИИ;

увеличенная на 17% пропускная способность системной памяти.

Нейронный движок A18 Pro демонстрирует впечатляющие результаты в работе с генеративным ИИ, превосходя своего предшественника A17 Pro как по скорости, так и по эффективности. Функции Apple Intelligence выполняются до 15% быстрее.

Графический модуль также получил существенное обновление. 6-ядерный GPU в сочетании с улучшенной подсистемой памяти обеспечивает прирост производительности до 20% по сравнению с A17 Pro. Двукратное ускорение трассировки лучей делает мобильный гейминг еще более реалистичным.

CPU A18 Pro устанавливает высокие стандарты производительности и энергоэффективности. Он работает до 15% быстрее A17 Про, при этом потребляя до 20% меньше энергии при аналогичной нагрузке. Увеличенный объем кэш-памяти обеспечивает превосходную производительность в самых требовательных приложениях и играх.

Также в линейке 2024 года улучшили систему охлаждения — она позволяет процессорам работать с максимальной мощностью дольше без риска перегрева. В частности, оптимизировали внутреннюю компоновку элементов, добавив графитовую прослойку, эффективнее отводящую тепло. Дополнительно инженеры увеличили площадь рассеивания.

Камера 16 Про и 16 Про Макс состоит из трех модулей и получила ряд значительных улучшений:

в широкоугольном сенсоре увеличили разрешение с 12 Мп до 48 Мп, что позволяет захватывать больше света и деталей в условиях слабой освещенности;

телефото объектив в компактном Айфон 16 Про 5-кратный и с продвинутой стабилизацией изображения.

Еще одной важной особенностью iPhone 16 Pro и 16 Pro Max стала поддержка записи видео с разрешением 4K и скоростью до 120 кадров в секунду. Обновились фотостили — улучшенная работа алгоритмов позволяют точнее накладывать изменения цвета, светлых и темных участков. Грейдинг видно в режиме реального времени — пользователи сразу понимают, какой результат получают. Благодаря этому iPhone 2024 года стали еще более продвинутым инструментом мобильных видеографов и блогеров.

Новинки Apple Watch

"Наряду с iPhone, важная часть экосистемы Эпл — умные часы. Они не только дополняют возможности смартфона, но и самостоятельным инструментом мониторинга здоровья, фитнеса и коммуникации. В этом году производитель представил юбилейное поколение базовой линейки — Watch Series 10", — анонсируют в Фокстрот.

Новые Apple Watch Series 10

Watch Series 10 получили обновленный дизайн, улучшенные характеристики и расширенный набор функций мониторинга здоровья и фитнеса.

Главным нововведением во внешнем виде стал увеличенный дисплей. Доступны две версии:

46 мм. 42 мм.

Толщина моделей составляет 9.7 мм — самый тонкие умные часы в истории Эпл.

Рамки вокруг дисплея стали еще тоньше, что позволило увеличить его площадь на 30%. Сам экран ярче на 40% — матрица LTPO3 OLED Always-On Retina display обеспечивает 2000 нит и поддерживает Always-On, чтобы видеть время и важную информацию, не поднимая запястье. Кроме того, Эпл Вотч 10 получили обновленное защитное стекло, оно в два раза прочнее, чем у предыдущих моделей.

Внутри часов установлен мощный процессор S10 SiP, который обеспечивает высокую производительность и энергоэффективность. Он получил улучшенные датчики движения и сердечного ритма, в дополнение к эксклюзивному сенсору температуры кожи, помогающему отслеживать овуляцию и менструальный цикл.

Кроме того, Эпл Вотч 10 установили продвинутый сенсор ЭКГ, который может снимать показания не только с запястья, но и с пальца. Это позволяет получать более точные данные работы сердца и выявлять такие нарушения, как мерцательная аритмия.

Еще одной важной функцией новых часов стала возможность обнаружения апноэ во сне — остановки дыхания во время сна, что может приводить к серьезным последствиям для здоровья, включая повышенный риск инфарктов и инсультов. Watch Series 10 используют алгоритмы машинного обучения, анализируя сон владельца и предупреждая о нарушениях, чтобы человек мог обратиться к врачу.

Автономность — до 18 ч в смешанных сценариях и до 36 ч в режиме экономии энергии. Зарядка стала быстрее — за 30 минут гаджет восстанавливает до 80% емкости батареи.

Новые Apple Watch Ultra 2 в цвете Satin Black

Наряду с Эпл Вотч 10, компания представила и обновленную версию своих самых прочных и функциональных часов — Ultra 2. Они получили цвет корпуса Satin Black, который достигается благодаря уникальному процессу бластинга, алмазоподобное углеродное PVD-покрытие обеспечивает дополнительную устойчивость к царапинам. Черный циркониевый кристалл на задней панели и обновленные ремешки с титановой фурнитурой завершают образ нового исполнения. В цвете Satin Black часы выглядят еще более брутально и стильно, подчеркивая спортивный характер.

Программные нововведения в модели:

Ранерам добавлена функция автоматического определения беговой дорожки, реализованы настраиваемые тренировки, отслеживание зон сердечного ритма и темпа. Опция Training Load помогает спортсменам оптимизировать нагрузку и восстановление. Велосипедисты могут использовать Ultra 2, чтобы отслеживать расстояние, скорость, высоту и сердечный ритм, просматривать данные о тренировке в режиме реального времени со смартфона. Часы поддерживают подключение измерителей, чтобы владелец мог получать дополнительные метрики: каденс и зоны мощности. Пловцам Ultra 2 предлагают автоматическое определение стиля плавания и подсчет кругов. В watchOS 11 добавлены настраиваемые тренировки в бассейне, отслеживающие интервалы, направляющие пользователя через текущий сегмент и предоставляющие обзор следующего этапа. Туристы оценят усовершенствованное приложение "Компас", которое теперь включает информацию о широте, долготе и путевых точках, а также функцию бектрекинга. WatchOS 11 поддерживает офлайн-карты с возможностью создания маршрутов и пошаговой навигацией, что особенно полезно при отсутствии связи с iPhone. Эпл также представила новый титановый сетчатый ремешок Milanese Loop, разработанные для подводного плавания. Бенд изготовлен из коррозионностойкого титана и оснащен застежкой-парашютом с двойными кнопками разблокировки.

Кроме того, компания расширила партнерство с Hermès, представив ремешок Onmer из плотного 3D-трикотажа с титановой пряжкой, разработанный для водных активностей. Эксклюзивный вотчфейс Hermès Maritime включает контрастные цифры и функцию обратного отсчета для парусного спорта, активируемую кнопкой действия.

Программное обеспечение и сервисы

Помимо новых устройств, в рамках презентации уделили внимание программным обновлениям. Каждый год компания представляет новые версии своих операционных систем и приложений, которые приносят новые возможности и улучшения для пользователей.

В 2024 году производитель анонсировал iOS 18 и watchOS 11. Обе системы получили множество нововведений и оптимизаций, которые делают использование Айфон и Эпл Вотч еще более удобным, персонализированным и безопасным.

Нововведения в iOS, watchOS

Важным дополнением iOS 18 стали улучшенные возможности для редактирования фотографий и видео. В приложении "Фото" появились:

новые инструменты для коррекции цвета, экспозиции и детализации;

функция "Волшебный ластик", которая позволяет удалять нежелательные объекты с фотографий одним касанием.

Кроме того, пользователи могут редактировать видео прямо с iPhone, добавляя новые фильтры и эффекты.

iOS 18 принесет владельцам значительные изменения в приложении "Фото". Программа сможет автоматически группировать снимки и видео в красивые и полезные коллекции, например, по людям, поездкам и другим категориям. Кроме того, приложение станет настраиваемым — появится изменение порядка подборок.

Другие улучшения iOS 18 включают:

подробные карты сетей треков и маршрутов для пеших прогулок;

функцию Emergency SOS Live Video для обмена живым видео или фотографиями со службой 911 в чрезвычайных ситуациях;

отправка и получение сообщений и тапбеков через спутниковую связь (Messages via Satellite) в местах без сотового покрытия и Wi-Fi.

В watchOS 11 производитель сфокусировался на расширении возможностей приложения "Активность". Смарт-стек будет автоматически добавлять нужные виджеты в зависимости от контекста и времени, что сделает взаимодействие с часами более персонализированным.

Циферблат "Фото" получил обновление, которое позволяет ему с помощью машинного обучения выбирать, оценивать и отображать лучшие снимки из медиатеки пользователя. Это сделает циферблат более динамичным и адаптированным под каждого владельца Watch.

Кроме того, в часах появится приложение "Перевод", использующее машинное обучение для быстрого и точного распознавания и интерпретации речи. Это существенно расширяет возможности коммуникации для пользователей из разных стран.

Apple Intelligence

Также купертиновцы анонсировали запуск Apple Intelligence — передовой системы искусственного интеллекта, которая объединяет мощь генеративных моделей с персональным контекстом, обеспечивая исключительно полезный и релевантный опыт. Первые функции станут доступны с выходом iOS 18.1, дополнительные возможности будут добавляться в последующие месяцы.

Ключевые особенности фирменного ИИ:

глубокая интеграция в iOS, способная понимать язык, генерировать изображения, выполнять действия в приложениях с учетом персонального контекста пользователя;

встроенные инструменты письма, позволяющие переписывать, редактировать и суммировать текст практически в любой программе;

транскрибирование и выжимка аудиозаписей в приложениях "Заметки";

умное редактирование фотографий и видео с помощью продвинутых алгоритмов, а также инструмент Clean Up, удаляющий отвлекающие объекты с заднего плана;

более естественное и гибкое взаимодействие с Siri, включая возможность набирать запросы и легко переключаться между текстом и голосом;

приоритизация и выжимка данных из уведомлений, писем и сообщений для помощи владельца в фокусировке на важных вещах.

Производитель уделяет большое внимание конфиденциальности при использовании Apple Intelligence. Многие модели работают полностью на устройстве, а при необходимости задействования облачных вычислений применяется технология Private Cloud Compute, которая защищает данные владельца от хранения и передачи куда-либо.

Выводы

Подводя итоги осенней презентации Apple 2024 года, можно сказать, что компания в очередной раз доказала свое лидерство на рынке мобильных устройств и носимой электроники. iPhone 16 и Watch Series 10 получили множество инноваций, которые делают гаджеты еще более функциональными, производительными и полезными в повседневных задачах.

Айфон 16 и 16 Плюс предлагают обновленный дизайн, мощный процессор A18, поддержку ИИ, игровые улучшения, благодаря чему это идеальный выбор тех, кто хочет передовые технологии по доступной цене. Модели 16 Pro и 16 Pro Max задают стандарты в области мобильной фотографии и производительности.

Watch Series 10 стали еще более совершенными инструментами для мониторинга здоровья и фитнеса, получив увеличенный дисплей, обновленные датчики и расширенные опции отслеживания сна, овуляции и других важных параметров. А Watch Ultra 2 в цвете Satin Black подтвердили свой статус самых прочных и функциональных часов среди любителей экстремальных видов спорта.

Старт продаж в сети Foxtrot состоится 27 сентября. Соответственно, предзаказ должен открыться уже на следующей неделе.

В целом, осенняя презентация Эпл 2024 года показала, что компания продолжает двигаться вперед и задавать тренды на рынке мобильных технологий. Инновационные продукты, передовые функции и тесная интеграция между устройствами и сервисами делают экосистему Apple уникальным предложением для миллионов пользователей по всему миру. Остается только догадываться, какие еще сюрпризы и нововведения приготовят нам купертиновцы в будущем.