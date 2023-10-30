Наиболее защищенным мессенджером в Украине является Signal. Далее идут WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram.

Сейчас самым защищенным мессенджером в Украине является Signal. Далее идут WhatsApp, Trema, Facebook Messenger и Telegram. Об этом рассказал министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров в интервью РБК-Украина.

В частности, отвечая на вопрос, какими мессенджерами украинцам следует пользоваться, он отметил что однозначно не стоит использовать российские соцсети.

"Российские социальные сети, слава богу, у нас заблокированы, но знаете, все равно я иногда встречаю людей, у которых на телефонах установлены разные социальные сети. В любом случае вы не можете использовать российские социальные сети. Это очень опасно", - отметил министр.

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Анализируя остальные мессенджеры, он отметил, что военные почти не используют Telegram, вместо него используя Signal. Таким образом, люди, которые переживают за безопасность своей переписки, также могут перейти на этот мессенджер, отметил министр.

"Если мы говорим обо всех остальных, то они все у нас работают в Украине. Поэтому конечно, с точки зрения шифрования, передачи информации, Signal является, наверное, топовым. Многое делает в направлении безопасности WhatsApp, Trema и Telegram. В таком же порядке, как я назвал. Еще Facebook Messenger, перед Telegram", - сказал он.

Уточняя, стоит ли в таком случае доверять важную переписку Telegram, Федоров отметил, что техническоий аудит никаких социальных медиа или мессенджеров не проводился, так что он не может наверняка ответить на этот вопрос.

В то же время он назвал некоторые правила безопасности, которые обеспечат сохранность личной информации.

"Если вы будете использовать режим локдауна на вашем смартфоне, у вас будет двухфакторная авторизация, на контракте симкарта, облачный пароль, и вы не будете открывать разные ссылки от неизвестных вам людей, просто эти вещи сделаете, то уже девяносто, а может и больше процентов, что у вас все точно будет хорошо", - подытожил Федоров.

Безопасность переписки в месенджерах

Ранее в WhatsApp появилась новая функция для защиты чатов. Новая версия WhatsApp предлагает добавить собственный код-пароль или биометрию для заблокированных переписок. Теперь их не сможет прочесть даже тот, кто получил доступ к самому смартфону.

В то же время Telegram, который очень популярен среди украинцев, по сути, не предоставляет никаких других вариантов для обеспечения безопасности чатов, за исключением полной блокировки доступа к приложению.

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