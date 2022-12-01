Самыми популярными информационными каналами в мессенджерах являются "Блискавка", "Труха" и УНИАН. Больше всего украинцы читают "Блискавку" - канал в Viber, где уже 3,7 млн ​​подписчиков.

Об этом стало известно из ежегодного исследования USAID-Internews, передает Детектор медиа.

"Труха", "Блискавка", УНИАН — наиболее популярные новостные источники для украинцев во время войны. Об этом свидетельствуют данные ежегодного исследования USAID-Internews "Отношение населения к медиа и потребление различных типов медиа 2022", говорится в новости на Детектор медиа.

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Лидером для тех, кто читает новости в Telegram, является канал "Труха" (16%), на втором городе УНИАН (12%), на третьем – ТСН и "Украина сейчас" (7%). В Facebook – ТСН (10%), Obozrevatel 4%), Владимир Зеленский (4%) и Украинская правда (4%). В YouTube – ТСН (15%), 24 канал (8%), Олег Жданов (6%) , Фейгин Live (5%), Alexey Arestovych (5%).

Что касается Viber, то здесь лидирует "Блискавка" - сейчас у канала уже 3,7 млн ​​подписчиков.

"Абсолютным лидером в Viber является канал "Блискавка" (41%). За ним следует Страна_инфо (12%) и Obozrevatel (3%). ПО 2% имеют Суспільне, ТСН новости, Украина сейчас, Информационная оборона Украины, Украина онлайн", - сообщается в исследовании USAID-Internews.