Обсуждение будет проходить по инициативе Украины.

В начале следующей недели в Евросоюзе обсудят вопрос об отключении российских телеканалов из глобальных европейских спутниковых платформ.

Об этом министр культуры и информационной политики Александр Ткаченко заявил во время телемарафона.

По его словам, учитывая то, что "Роскомнадзор" запретил в РФ почти все социальные сети и фактически угрожает 15-ю годами заключения тем, кто имеет альтернативную официальной точку зрения на события, достучаться до россиян будет сложнее.

"Именно поэтому мы вынесли на обсуждение неформальной встречи министров ЕС, которая состоится в начале следующей недели, вопрос об отключении российских каналов из глобальных европейских спутниковых платформ, и вместо этого включение украинских телеканалов. Иногда, возможно, и на русском языке, но которые смогут смотреть граждане России, в том числе и через спутник", - сказал он.

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