Группа 1+1 media активно работает над уничтожением фейков в международном медиапространстве, а также взаимодействует с иностранными журналистами, чтобы массово опровергать российскую ложь, доносить до людей со всего мира наиболее важную информацию и фиксировать преступления РФ на территории Украины.

Для того, чтобы иностранные коллеги могли оперативно получать самую важную информацию о войне на английском языке, 1+1 media создала специальную базу с видеороликами, протитрованими английском, а также ключевыми пресс-релизами, касающиеся медиасообщества и его реакции на те или иные действия РФ.

"От наших зарубежных коллег есть большой запрос на видео и текстовые материалы, а также оперативную информацию относительно войны РФ в Украине. Мы ежедневно отправляем десятки материалов и реагируем на запросы, однако понимаем, что есть сотни журналистов и экспертов, которые не знают, куда стучаться по объективным данным. Мы будем их предоставлять в открытом доступе и просим всех передавать эту информацию знакомым за рубежом. Нам нужна максимальная огласка!",- комментируют в медиагруппе.

Чтобы получить доступ к базе, просим журналистов верифицироваться, написав письмо на [email protected]

Напоминаем, на сайте ТСН.uа создан раздел "Материалы для Гааги", где консолидированно публикуется вся информация о военных событиях на территории Украины. В медиагруппе призывают людей, которые стали свидетелями преступлений российских военных, присылать всю информацию и фото или видеофайлы в адрес [email protected] После проверки на достоверность мы будем публиковать материалы в разделе.

Также информационное агентство УНИАН, входящее в состав группы 1 + 1 media и имеющее крупнейшую оперативную фотослужбу новостей в Украине, открывает свой фотобанк для всех СМИ, инфлюэнсеров и международных агентств. Так, каждый желающий для освещения своих материалов в медиа может бесплатно воспользоваться всеми фотографиями, касающиеся сопротивления Украины российской агрессии.

26 февраля группа 1+1 media инициировала отключение российских новостных ТВ-каналов на международном рынке, отправив соответствующее открытое письмо ключевым телевизионным и OTT-провайдерам. Первыми откликнулись провайдеры из Польши, Австралии, Словакии, Чехии, Канады и стран Балтии, которые с 26 февраля начали выключать пропагандистские каналы в своей сети. Зато на их частотах будет вещать марафон "Единые новости" - консолидированный эфир украинских телеканалов, где честно рассказывается о войне и агрессии РФ.

Также 1+1 media запустила digital-флешмоб, призванный стимулировать пользователей социальных сетей отказываться от медиаконтента, который генерируется РФ. Людей призывают делать публикации в социальных сетях Instagram, Facebook, Twitter, TikTok и т. п. с хештегом #TurnOffRussia и рассказывать о военной агрессии России и необходимости мирового сообщества "выключить" российскую агрессию, чтобы сохранить Украину.