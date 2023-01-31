SET University предоставляет возможность бесплатно получить знания в области киберзащиты. Об этом сообщил на своей странице в соцсети один из соучредителей SET University Сергей Токарев.

Обучение будет проходить в рамках программы SET Scholarship, созданной при поддержке меценатов. Цель этой инициативы – расширить возможности украинцев в сфере IT. Студенты, которые присоединятся к SET Scholarship, смогут получить обучающие гранты для прохождения микромагистерских и магистерских курсов. Среди преподавателей будут признаны эксперты по кибербезопасности, работающие в топовых IT-компаниях, а также профессора отечественных и иностранных вузов. Учебный план разработан с учетом международных стандартов, ведущих стратегий анализа киберугроз и защиты данных.

Лично Сергей Токарев намерен профинансировать пять мест в рамках первой учебной программы Information and Cybersecurity Management. Это микромагистерский курс, созданный совместно с украинским офисом ISACA (Information Systems Audit and Control Association) – международной ассоциацией, объединяющей ведущих экспертов в области IT-безопасности и управления рисками. Цель этой программы – ознакомить студентов с современными тенденциями в сфере кибербезопасности и научить эффективным методикам защиты компаний от киберпреступников.

Видео дня

Команда университета ставит целью вырастить новую генерацию технических талантов в Украине. Она планирует расширить эту программу и создать несколько новых, поэтому приглашает предпринимателей, организации, фонды приобщиться к инициативе, сделать современное IT-обучение доступным как можно более широкому кругу наших соотечественников.

Сергей Токарев отметил, что качественное образование всегда было и будет актуальным: "В любую эпоху, в любой местности к светлому будущему общество двигали образованные люди. Поэтому я верю, что любой вклад в образование сегодня — это вклад в скорейшее восстановление Украины".

На получение стипендии могут претендовать:

Военные, служащие в ВСУ, НГУ или ССО;

IT-специалисты, задействованные в киберармии;

Внутренне перемещенные лица и граждане, пострадавшие от войны или те, кто были вынуждены покинуть свои дома из-за оккупации;

Госслужащие.

Заявки на стипендию принимаются до 13 февраля. С деталями и условиями можно ознакомиться по ссылке.

***

SET University – это украинский технологический университет нового поколения, предоставляющий возможности получить образование украинским студентам по всему миру. С началом полномасштабного российского вторжения в университете разработали ряд обучающих программ, направленных на популяризацию и улучшение качества IT-знаний среди соотечественников, находящихся в стране или вынужденных уехать за границу, а также на помощь стартапам и начинающим фирмам. SET University является частью экосистемы Roosh, которую основал Сергей Токарев.