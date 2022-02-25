Атаки совершаются группой со стороны Республики Беларусь.

Государственная служба специальной связи и защиты информации заявила о массовых атаках со стороны Республики Беларусь на электронные почты украинских военных.

Об этом сообщает пресс-служба Госспецсвязи Telegram.

"Целями атаки становятся частные почтовые ящики украинских военных, а также связанных с ними лиц. После компрометации учетной записи осуществляется загрузка всей имеющейся почты. Также враг использует имеющиеся контактные адреса для дальнейших рассылок", - говорится в сообщении.

Атаки обнаружены на адреса украинских сервисов i.ua и meta.ua.

В пресс-службе добавили, что указанные действия совершаются группой UNC1151, расположенной в Минске. В ее состав входят кадровые офицеры Министерства обороны Республики Беларусь.

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