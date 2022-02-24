Деятельность данного вредоносного программного обеспечения направлена на уничтожение всей информации на жестком диске жертвы.

Специалисты международного разработчика антивирусного программного обеспечения – компании ESET – сообщили об обнаружении абсолютно нового вредоносного программного обеспечения для уничтожения информации.

Как сообщает пресс-служба ESET, Украина является единственной страной, в которой зафиксирована активность данной киберугрозы.

"После массовых DDoS-атак, направленных на веб-сайты украинского правительства, министерств, банков и многих других критически важных структур, на сервис VirusTotal был загружен образец уникального вредоносного программного обеспечения. Отметим, что данный бесплатный сервис используют пользователи для проверки подозрительных файлов на наличие угроз с помощью десятков антивирусных систем", – отмечают специалисты компании.

Основна цель – уничтожение информации

Получив образец, специалисты ESET начали исследование и обнаружили, что деятельность данного вредоносного программного обеспечения направлена на уничтожение всей информации на жестком диске жертвы. Согласно результатам проведенного анализа, угроза уже инфицировала и, вероятно, повредила или удалила данные из нескольких сот компьютеров определенных крупных организаций.

"Сейчас можем сказать, что обнаруженный вредоносный код был создан примерно 2 месяца назад, но активирован был только вчера, – рассказывает Жан-Ян Бутин, главный исследователь лаборатории ESET. – И мы видим его активность пока только в Украине. Но исследование продолжается".

Отметим, что продукты ESET обнаруживают данную угрозу как троян под названием Win 32/ KillDisk . NCV .

Рекомендации пользователям

Специалисты ESET сегодня как никогда настоятельно рекомендуют пользователям соблюдать основные правила кибербезопасности, а именно – использовать надежные решения, которые способны обеспечить многоуровневую защиту корпоративных сетей, и системы обнаружения и реагирования, которые помогут выявить кибератаку на начальной стадии, а также обновить программы до актуальных версий и проверить корректность настроек.

В случае обнаружения какой-либо вредоносной деятельности в корпоративной ИТ-сети украинские пользователи ESET круглосуточно могут обратиться за помощью к специалистам технической поддержки в Украине по телефону +38044 545 77 26 или электронному адресу [email protected].

О компании:

ESET — эксперт в сфере защиты от киберпреступности и цифровых угроз, международный разработчик решений по ИТ-безопасности, ведущий поставщик в области создания технологий обнаружения угроз. Основана в 1992 году, компания ESET сегодня имеет расширенную партнерскую сеть и представительства в более чем 180 странах мира. Главный офис компании находится в Братиславе, Словакия.

ESET в Украине:

Более 15 лет продукты ESET официально представлены на территории Украины. Начиная с 2005 года, пользователи могут бесплатно обратиться за помощью в службу технической поддержки ESET в Украине, а также пройти курсы обучения по использованию продуктов ESET. Пользователями ESET являются крупнейшие украинские и международные компании и организации.

Более подробная информация о компании и продуктах ESET доступна на украинском официальном сайте www.eset.com/ua/.