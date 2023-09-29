26 сентября компания Xiaomi провела презентацию новых моделей популярной линейки - T-cерии.

26 сентября в Берлине прошло мероприятие Xiaomi, в рамках которого компания обновила одну из самых популярных линеек - T-cерию. Свет увидели смартфоны Xiaomi 13T и Xiaomi 13T Pro , призванные принести флагманские технологии более широкой аудитории. И тут есть о чем рассказать.

Оптика и эстетика: камеры в новых смартфонах

Презентация началась с красивого видео, в котором компания сразу задала тему - возможности съемки новых смартфонов. Показали много абстрактных футажей, явно намекающих на новые линзы, а завершился ролик слоганом "Masterpiece in sight" ("Шедевр на глазах"), что, вероятно, было отсылкой к обработке в реальном времени. Но обо всем по порядку.

На сцену вышел Даниэль Дежарле - директор по международным коммуникациям Xiaomi. Он поблагодарил всех участников, следящих за событием онлайн, а затем перешел к рассказу о том, как Xiaomi привносит инновации будущего в настоящее. Также поведал о передовых продуктах компании: очках дополненной реальности Wireless AR Glass, складном смартфоне Mi Fold 3, не обошлось и без милой киберсобачки второго поколения, ставшей героем многочисленных мемов.

Видео дня

После небольшого предисловия Даниэль представил концепцию "Xiaomi InSight", при которой у пользователя будет больше возможностей "превращать реальность в красивые снимки". Для этого компания сосредоточилась на трех основных моментах:

реалистичный контраст;

точная калибровка цвета;

ультраширокий динамический диапазон.

И все это удалось реализовать благодаря партнерству Xiaomi и Leica.

Ну что ж, самое время показать новые смартфоны. Начали с камер:

основной модуль - 50-мегапиксельный IMX707 с апертурой F/1.9 и фокусным расстоянием 24 мм;

телефото - 50 Мп, светосила F/1.9 и двукратный оптический зум;

ультраширокоугольный - 12 Мп с апертурой F/2.2.

Что нового, помимо изменения аппаратной части:

Используется система из семи линз, что должно отсечь различные артефакты. Добавили ИК-фильтр для лучшей светопропускаемости. Нанесли покрытие на края стекол, чтобы уменьшить количество рассеянного света. Для изготовления линз используется циклический олефиновый сополимер, он поглощает излишний свет.

Технология против бликов тоже на месте. А в качестве доказательства продемонстрировали видео с Дэном Рубином - профессиональным фотографом, который рассказал о преимуществах съемки на новые гаджеты.

От оптики переходим к эстетике. По умолчанию смартфоны фотографируют в двух стилях: аутентичном и ярком. Первый - более естественный, второй - насыщенный, что лучше подходит для размещения в социальных сетях. Появились пользовательские стили в реальном времени: можно заранее настроить цвет, тональность и текстуру, а на экране вы увидите, как будет выглядеть итоговая картинка.

Новый интерфейс напоминает таковой в камерах Leica, вотермарки обзавелись новыми вариантами, а возможности постобработки позволяют имитировать наиболее популярные фокусные расстояния: 35 мм, 50 мм и 90 мм.

Что еще:

поддержка съемки в RAW 10-bit для гибкой обработки в Photoshop и Lightroom;

запись видео в LOG с возможностью использовать LUT в реальном времени;

Xiaomi Imaging Engine - продвинутый движок постобработки;

Xiaomi ProFocus - система быстрого автофокуса, распознающего также животных;

У смартфонов на 63% более высока скорость затвора. В качестве "спарринг-партнера" выбрали Samsung Galaxy S23 Ultra, который проиграл новинкам.

Другие параметры смартфонов

Закончив с главным преимуществом новых гаджетов, Даниэль рассказал о технических характеристиках устройств:

спинка: из многослойной био-веганской кожи в синей версии, мятная и черная имеют глянцевую поверхность;

дисплей: плоский с диагональю 6,6 дюйма с пиковой яркостью 2600 нит, частотой обновления 144 Гц;

процессор: 4-нм Dimensity 9200+ у 13T Pro и 8200 у 13T;

память: до 16 ГБ ОЗУ и до 1 ТБ хранилища.

В устройствах используется испарительная камера, благодаря которой смартфоны в обычном режиме нагреваются всего до 35.5˚С. Это на 3˚С меньше чем у S23 Ultra. В играх у гаджетов преимущество в 1˚С по сравнению с флагманом Samsung.

Емкость аккумулятора составила 5000 мАч. Модель Про поддерживает зарядку мощностью 120 Вт - от 0% до 100% за 19 минут. У 13Т - 45 Вт и 64 минуты. Впервые обе модели линейки защищены от влаги и пыли по стандарту IP68.

Умнее с каждым разом: Xiaomi Mi Watch 2 Pro

Закончив с основными гаджетами презентации, нам показали обновленные умные часы компании. Вот основные параметры:

1.43-дюймовый дисплей;

физическая поворотная головка для управления;

200+ динамических циферблатов;

поддержка LTE;

двухдиапазонный GPS;

4-нм процессор Snapdragon W5+ Gen 1;

операционная система - Wear OS.

Среди интересных функций - возможность измерить индекс массы тела. Заявлено более 150 режимов тренировок и до 65 часов автономной работы.

Закончилась презентация глобальным запуском умного браслета Band 8, который доступен в цветах Graphite Black и Champagne Gold . Также международную версию получили планшеты Pad 6 и Pad 6 SE.

Xiaomi в очередной раз представили интересные гаджеты, у которых есть все шансы стать хитами продаж. А как окажется на самом деле - покажет время.