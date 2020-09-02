Эмблема получилась оригинальной, а создать ее помогли звезды Голливуда и спорта.

Организаторы летней Олимпиады-2028, которая пройдет в Лос-Анджелесе (США), представили официальный логотип события.

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Эмблема получилась одной из самых оригинальных в истории Игр. Она объединила 26 версий, над которыми работали певица Билли Айлиш, актриса Риз Уизерспун, футболистка Алекс Морган, сноубордистка Хлоя Ким и другие звезды.

"Мы - сообщество одухотворенных людей и бесстрашных мечтателей. Пришло время оставить свой след", - заявили организаторы Игр-2028.

На лого изображены олимпийские кольца, буквы LA, а также число 28. При этом буква A постоянно меняет свой вид, символизируя разные истории и персон.

Видео опубликовано на официальном YouTube-канале Олимпиады-2028.

Олимпиада-2028: что уже известно

Лос-Анджелес будет принимать Игры в третий раз в своей истории. Ранее соревнования проходили в этом американском городе в 1932-м и 1984-м годах.

Церемония открытия Игр намечена на 21 июля, а закрытие состоится 6 августа.

Это будут 34-е летние Олимпийские игры в истории.

Впервые в истории Олимпийских игр столица очередных соревнований была выбрана за 11 лет до их проведения - в 2017-м году.

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Автор: Данил Слесь