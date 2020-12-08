В качестве дополнительных видов спорта в программе игр в Париже 2024 года также будут скейтбординг, спортивное скалолазание и серфинг.

В программу летней Олимпиады-2024 в Париже включили брейк-данс.

Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.

Скейтбординг, спортивное скалолазание, серфинг и брейк-данс утверждены в качестве дополнительных видов спорта в программе игр в Париже 2024 года. Брейкинг дебютирует на Олимпийских играх, сказано в сообщении.

Читайте такжеМОК и японское правительство не будут переносить Олимпиаду из-за пандемии COVID-19

Также МОК принял решение сократить общую квоту спортсменов на Играх 2024 года до 10,5 тыс. человек.

Кроме того, сокращено общее количества мероприятий Олимпиады, окончательная программа - 329 мероприятий.

Вместе с тем МОК сократил квоты на участие в играх тяжелоатлетов и боксеров.

Вас также могут заинтересовать новости

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Виктория Токарева