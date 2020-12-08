В программу летней Олимпиады-2024 в Париже включили брейк-данс.
Об этом сообщает пресс-служба Международного олимпийского комитета.
Скейтбординг, спортивное скалолазание, серфинг и брейк-данс утверждены в качестве дополнительных видов спорта в программе игр в Париже 2024 года. Брейкинг дебютирует на Олимпийских играх, сказано в сообщении.
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Также МОК принял решение сократить общую квоту спортсменов на Играх 2024 года до 10,5 тыс. человек.
Кроме того, сокращено общее количества мероприятий Олимпиады, окончательная программа - 329 мероприятий.
Вместе с тем МОК сократил квоты на участие в играх тяжелоатлетов и боксеров.
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