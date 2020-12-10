Мотор выиграл во Франции / фото handball.motorsich.com
Запорожский "Мотор" в очередном матче Лиги чемпионов в гостях выиграл у французского "Нанта".
Украинской команде удалось одержать победу с минимальным преимуществом. К перерыву счет был равным (18:18), а в итоге "Мотор" выиграл с разницей в один мяч - 32:31.
Самым результативным в составе "Мотора" стал Вячеслав Бохан, на счету которого 7 голов.
Эта победа позволила "Мотору" подняться на четвертое место в своей группе.
"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать
- "Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.
- В семи играх запорожский клуб одержал четыре победы при трех поражениях.
- В группе В "Мотор" с 8 очками поднялся на четвертое место из восьми команд. В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.
- В предыдущем поединке "Мотор" выиграл у словенского "Целе".
- Следующий матч в турнире "Мотор" проведет 10 января 2021 года против немецкого "Киля".
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