Запорожский "Мотор" минимально обыграл французский "Нант".

Запорожский "Мотор" в очередном матче Лиги чемпионов в гостях выиграл у французского "Нанта".

Украинской команде удалось одержать победу с минимальным преимуществом. К перерыву счет был равным (18:18), а в итоге "Мотор" выиграл с разницей в один мяч - 32:31.

Самым результативным в составе "Мотора" стал Вячеслав Бохан, на счету которого 7 голов.

Эта победа позволила "Мотору" подняться на четвертое место в своей группе.

"Мотор" в Лиге чемпионов: что нужно знать

"Мотор" в восьмой раз в своей истории выступает в Лиге чемпионов ЕГФ. В этот раз запорожский клуб попал в турнир по специальному приглашению.

В семи играх запорожский клуб одержал четыре победы при трех поражениях.

В группе В "Мотор" с 8 очками поднялся на четвертое место из восьми команд. В следующий этап из группы выйдут шесть лучших команд.

В предыдущем поединке "Мотор" выиграл у словенского "Целе".

Следующий матч в турнире "Мотор" проведет 10 января 2021 года против немецкого "Киля".

Читайте последние новости Украины и мира на канале УНИАН в Telegram

Автор: Антон Дударь