Победу в женской эстафете одержала сборная Норвегии.

12 декабря прошла женская эстафета в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене.

Победу в гонке одержала сборная Норвегии, а в тройку призеров также попали биатлонистки из Франции и Швеции.

Первой от сборной Украины стартовала Дарья Блашко, которая закончила свой этап на 9-й строчке. На втором этапе выступала Юлия Джима, которая передала эстафету на 5-й позиции, чисто отработав на огневых рубежах. Валентина Семеренко пробежала третий этап гонки. Украинка использовала 5 дополнительных патронов и финишировала 7-й. На четвертом этапе бежала Елена Пидгрушная: украинка использовала 2 дополнительных патрона и закончила гонку для сборной на итоговом седьмом месте.

Кубок мира. 3-й этап. Хохфильцен. Женская эстафета

1. Норвегия – 1.08.04,3 (1+6)

2. Франция – 24,5 (0+16)

3. Швеция – 32,5 (1+9)

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7. Украина – 1.13,3 (0+10)...

Кубок мира по биатлону: третий этап

С 11 по 13 декабря в австрийском Хохфильцене проходят гонки третьего этапа Кубка мира по биатлону 2020-2021. Где смотреть гонки.

Мужскую сборную на третьем этапе представляют Артем Прима, Дмитрий Пидручный, Руслан Ткаленко, Антон Дудченко и Богдан Цымбал.

У женщин в Хохфильцене выступают Вита Семеренко, Валентина Семеренко, Елена Пидгрушная, Юлия Джима, Дарья Блашко и Екатерина Бех.

Победителем женской спринтерской гонка в рамках третьего этапа Кубка мира по биатлону в австрийском Хохфильцене стала белоруска Динара Алимбекова.

Только один украинец финишировал в топ-30 спринта на Кубке мира по биатлону в Хохфильцене.

Лучшим результатом сборной Украины в этом сезоне пока является пятое место в женской эстафете.

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Автор: Олег Давыгора