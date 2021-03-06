Решающую победу принес нашей команде Сергей Стаховский.

Украина обыграла Израиль в поединке 1-й Мировой группы Кубка Дэвиса со счетом 3:2.

В последнем матче судьбу команды решил Сергей Стаховский. На корте Marina Tennis Club в селе Погребах Киевской области Сергей победил Ишая Олиэля - 6:4, 6:2.

Перед этим Илья Марченко с нервами переиграл Эдана Лешема - 6:3, 6:2.

В третьей игре пара Денис Молчанов - Сергей Стаховский проиграл тандему Даниэль Цукерман - Йонатан Эрлих - 4:6, 6:4, 3:6.

Следующий соперник сборной Украины пока не известен.

Кубок Дэвиса Мировая группа

Украина - Израиль - 3:2

Илья Марченко - Даниэль Цукерман 1:6, 6:3, 6:2

Сергей Стаховский - Эдан Лешем 3:6, 6:3, 2:6

Стаховский/Молчанов - Эрлих/Цукерман 4:6, 6:4, 3:6

Илья Марченко - Эдан Лешем 6:3, 6:2

Сергей Стаховский - Ишай Олиэль-6:4, 6: 2

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Автор: Будрин Артем