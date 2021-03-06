Украина обыграла Израиль в поединке 1-й Мировой группы Кубка Дэвиса со счетом 3:2.
В последнем матче судьбу команды решил Сергей Стаховский. На корте Marina Tennis Club в селе Погребах Киевской области Сергей победил Ишая Олиэля - 6:4, 6:2.
Перед этим Илья Марченко с нервами переиграл Эдана Лешема - 6:3, 6:2.
В третьей игре пара Денис Молчанов - Сергей Стаховский проиграл тандему Даниэль Цукерман - Йонатан Эрлих - 4:6, 6:4, 3:6.
Следующий соперник сборной Украины пока не известен.
Кубок Дэвиса Мировая группа
Украина - Израиль - 3:2
Илья Марченко - Даниэль Цукерман 1:6, 6:3, 6:2
Сергей Стаховский - Эдан Лешем 3:6, 6:3, 2:6
Стаховский/Молчанов - Эрлих/Цукерман 4:6, 6:4, 3:6
Илья Марченко - Эдан Лешем 6:3, 6:2
Сергей Стаховский - Ишай Олиэль-6:4, 6: 2
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