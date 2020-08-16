Формула-1: результаты Гран-при Испании

"Мерседес" одержал очередную победу в сезоне.

В Барселоне состоялся шестой этап чемпионата Формулы-1. Победителем гонки стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.

Британец стартовал с поул-позиции и одержал уже четвертую победу в сезоне.

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Вторым финишную черту пересек представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а третьим стал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.

Для "Мерседеса" эта победа стала пятой в сезоне.

Гран-при Испании. Топ-10

1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1:31.45.279

2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - отставание 24,177

3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 44,752

4. Ленс Стролл (Канада, "Рейсинг Пойнт") - 1 круг

5. Серхио Перес (Мексика, "Рейсинг Пойнт") - 1 круг

6. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") -1 круг

7. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") - 1 круг

8. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 1 круг

9. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 1 круг

10. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1 круг

Формула-1: положение в чемпионате

В личном зачете после шести этапов лидирует Льюис Хэмилтон, у которого 132 очка. На втором месте - Ферстаппен (95 очков), на третьем - Боттас (89 очков).

В "Кубке конструкторов" у "Мерседеса" в активе 221 очко, у "Ред Булл" - 135, а третье место занимает "Рейсинг Пойнт" - 63 очка.

Следующий этап сезона состоится 30 августа в Бельгии.

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Автор: Антон Дударь