Формула-1: результаты Гран-при Испании
В Барселоне состоялся шестой этап чемпионата Формулы-1. Победителем гонки стал пилот "Мерседеса" Льюис Хэмилтон.
Британец стартовал с поул-позиции и одержал уже четвертую победу в сезоне.
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Вторым финишную черту пересек представитель "Ред Булл" Макс Ферстаппен, а третьим стал гонщик "Мерседеса" Валттери Боттас.
Для "Мерседеса" эта победа стала пятой в сезоне.
Гран-при Испании. Топ-10
1. Льюис Хэмилтон (Великобритания, "Мерседес") - 1:31.45.279
2. Макс Ферстаппен (Нидерланды, "Ред Булл") - отставание 24,177
3. Валттери Боттас (Финляндия, "Мерседес") - 44,752
4. Ленс Стролл (Канада, "Рейсинг Пойнт") - 1 круг
5. Серхио Перес (Мексика, "Рейсинг Пойнт") - 1 круг
6. Карлос Сайнс (Испания, "Макларен") -1 круг
7. Себастьян Феттель (Германия, "Феррари") - 1 круг
8. Александр Албон (Таиланд, "Ред Булл") - 1 круг
9. Пьер Гасли (Франция, "АльфаТаури") - 1 круг
10. Ландо Норрис (Великобритания, "Макларен") - 1 круг
Формула-1: положение в чемпионате
- В личном зачете после шести этапов лидирует Льюис Хэмилтон, у которого 132 очка. На втором месте - Ферстаппен (95 очков), на третьем - Боттас (89 очков).
В "Кубке конструкторов" у "Мерседеса" в активе 221 очко, у "Ред Булл" - 135, а третье место занимает "Рейсинг Пойнт" - 63 очка.
Следующий этап сезона состоится 30 августа в Бельгии.
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