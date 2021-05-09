Мерседес снова переиграл Ред Булл / фото REUTERS
9 мая состоялся четвертый этап чемпионата Формулы-1 в сезоне 2021 года - Гран-при Испании.
Победителем гонки стал болид "Мерседеса" - действующий чемпион мира Льюис Хэмилтон. Серебро завоевал пилот от "Ред Булл" Макс Ферстаппен. Замкнул тройку призеров еще один представитель "Мерседес" Валттери Боттас.
Гран-при Испании.
фото f1-world.ru/
Формула-1: результаты сезона
- После четырех этапов в личном зачете Хэмилтона и Ферстаппена разделяют 14 очков. У британца 94 зачетных пунктов, а у представителя Нидерландов - 80. В тройку также входит Валттери Боттас - 47 очков.
- В Кубке конструкторов лидирует "Мерседес" - 141 очко. У "Ред Булл" - 112, у "Макларена" - 65.
- Следующая гонка состоится 23 мая - Гран-при Монако.
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