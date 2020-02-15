Украина пополнила копилку еще двумя медалями на чемпионате Европы по борьбе (видео)

Украинские борцы завоевали две бронзы.

Украинские борцы вольного стиля Василий Михайлов и Эрик Арушанян стали бронзовыми призерами чемпионата Европы, который проходит в Риме.

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Михайлов на пути к малому финалу одолел француза Сайфедина Алекму и грека Александроса Цантикидиса в весовой категории до 79 кг.

В медальной схватке украинец уверенно разобрался с оппонентом из Болгарии Джемалом Али - 7:0.

Арушанян выступал в весе до 65 кг и на пути к бронзовому поединку был сильнее грека Фотиоса Попадакиса, болгарина Стефана Иванова и поляка Кшиштофа Беньковски.

В медальном противостоянии украинский борец справился с французом Маруаном Ахмедом Эзза - 11:6.

Видео медальных поединков опубликовал телеканал XSport.

Василий Михайлов - Джемал Али

Эрик Арушанян - Маруан Ахмед Эзза

УНИАН ранее также сообщал о том, что украинка Ткач стала трехкратной чемпионкой Европы по борьбе.