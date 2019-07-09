"Не ожидала": Свитолина - об историческом выходе в полуфинал Уимблдона
Украинская теннисистка Элина Свитолина поделилась впечатлениями после исторического выхода в полуфинал Уимблдона.
Слова Свитолиной приводит BBC.
"Потрясающие эмоции! Это мой первый выход в полуфинал на турнирах Большого Шлема, я на самом деле не ожидала, что это случится именно на Уимблдоне. Я в большом предвкушении и уже жду свой полуфинальный матч", - сказала Свитолина.
"Мне пришлось бороться за каждое очко. Перебить еще один дополнительный мяч через сетку - это был ключ к победе сегодня, это мне и помогло. Я старалась бороться в каждом розыгрыше и искать свои возможности", - добавила украинка.
Свитолина также выразила надежду, что в полуфинале сыграет на центральном корте:
"Надеюсь, что это будет центральный корт. Если так, то это будет мой первый матч на центральной арене".
Напомним, Свитолина стала первой представительницей Украины, которой удалось выйти в полуфинал Уимблдона в одиночном разряде.
Как сообщал УНИАН, в четвертьфинале Свитолина обыграла чешку Каролину Мухову. В полуфинале соперницей украинки будет румынка Симона Халеп.