Брейк-данс предварительно включили в программу Олимпиады-2024 в Париже

Окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Олимпийских игр-2024 МОК примет в декабре 2020 года.

Международный олимпийский комитет (МОК) предварительно одобрил включение соревнований по брейк-дансу, серфингу, скалолазанию и скейтбордингу в программу летней Олимпиады 2024 года в Париже.

Об этом сообщает Медуза со ссылкой на сайт МОК.

Президент организации Томас Бах заявил, что эти четыре вида спорта соответствуют программе развития олимпийского движения МОК.

"Они более гендерно-сбалансированные, более городские и позволяют нам поддерживать связь с молодым поколением", - рассказал Бах.

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Окончательное решение о включении новых видов спорта в программу Игр-2024 исполком МОК примет в декабре 2020 года.

Внести в программу Олимпиады 2024 года брейк-данс, серфинг, скалолазание и скейтбординг предложил оргкомитет Игр. Ранее соревнования по брейк-дансу впервые прошли на летних юношеских Олимпийских играх в Буэнос-Айресе. Россиянин Сергей Чернышев выиграл на них золото.

Серфинг, скалолазание и скейтбординг также должны войти в программу летней Олимпиады-2020 в Токио.

Видео: IOC Media

Напомним, МОК утвердил Париж и Лос-Анджелес в качестве хозяев летних Олимпиад 2024 и 2028 года соответственно.