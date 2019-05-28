Финал Кубка Стэнли: Бостон уступал 0:2, но обыграл Сент-Луис в первом матче чемпионской серии (видео)

Последняя шайба залетела уже в пустые ворота «Блюз».

"Бостон Брюинз" выиграл первый матч финальной серии Кубка Стэнли у "Сент-Луиса". Хозяева отправили в ворота гостей четыре шайбы, пропустив две.

Интересно, что "Бостон" отыгрывался со счета 0:2 - Шенн и Тарасенко в начале второго периода вывели "Сент-Луис" вперед. Самым результативным игроком встречи стал Шон Курали. На счету нападающего "Бостона" один гол и одна голевая передача.

Следующая игра между "Сент-Луисом" и "Бостоном" состоится 30 мая.

Бостон — Сент-Луис 4:2 (0:1, 2:1, 2:0)

Счет в серии — 1:0

Шайбы: 0:1 Шенн (Шварц, Боумистер), 7:23, 0:2 Тарасенко (Шенн), 21:00, 1:2 Клифтон (Керали, Нордстрем), 22:16, 2:2 Макэвой, 32:41,ГБ, 3:2 Керали (Аккьяри, Хара), 45:21, 4:2 Маршан (п.в.), 58:11

Вратари: Раск – Биннингтон