Сборная Украины по самбо завоевала 20 медалей на чемпионате Европы в Испании

В последний день соревнований чемпионкой Европы стала Анна Антикало.

В воскресенье в испанском Хихоне завершился чемпионат Европы по спортивному и боевому самбо. В последний день соревнований украинцы завоевали 6 наград: 1 "золото", 2 "серебра" и 3 "бронзы". В сумме у нашей команды 20 медалей (4 - 6 - 10). Это - второй результат как по качеству, так и по количеству наград на форуме Старого Мира-2019.

19 мая наши спортсмены приняли участие в трех финалах, сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

В весе до 68 килограммов первый взрослый финал был у Анны Антикало из Николаевской области. Она соперничала с Ольгой Намазовой из Беларуси. И выиграла досрочно благодаря болевому приему. Это первый "взрослый" чемпионский титул спортсменки.

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В супертяжелой категории (свыше 80 кг) и Анастасия Сапсай из Черкасс встретилась с Еленой Кебадзе из Грузии и, к сожалению, уступила с разницей в один балл.

В боевом разделе до 90 килограммов Петр Давыденко из Винницкой области спорил за титул с россиянином Романом Егоровым, уступил и стал обладателем "серебра".

"Бронзой" свою медальную коллекцию пополнили: Кристина Бондарь (до 56 кг, Одесская область), Виталий Добрянский (до 52 кг, боевой раздел, Житомирская область), Бачуки Багишвили (до 68 кг, боевой раздел, Ровенская область).

В командном зачете женская сборная и сборная по боевому самбо завоевали "серебряные" кубки.