Украинцы завоевали 8 медалей во второй день чемпионата Европы по самбо

Чемпионами континента стали Галина Ковальская и Владислав Руднев.

Украинские спортсмены в субботу завоевали 8 наград на чемпионате Европы по спортивному и боевому самбо, который проходит в испанском Хихоне. Во второй день турнира в активе украинцев 2 золотые, 2 серебряные и 4 бронзовые медали, сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

Чемпионами Европы стали Владислав Руднев и Галина Ковальская.

Руднев, который представляет Донецкую область, противостоял в финале в категории до 82 килограммов белорусу Евгению Алексиевичу. Украинец победил досрочно приемом на удушение. Напомним, что Владислав - чемпион мира и Европы 2018 года в категории до 74 килограммов.

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В весе до 80 килограммов Галина Ковальская из Ивано-Франковщины противостояла в борьбе за "золото" грузинке Нино Одзелашвили. И впервые в своей карьере украинка выиграла титул чемпионки Европы.

Серебряную награду получил киевлянин Андрей Кучеренко, который в категории до 62 килограммов дрался с россиянином Федором Дуримановым и уступил по баллам.

Еще одно "серебро" - среди самых тяжелых "боевиков" (свыше 100 кг) - завоевал Виталий Гребенюк из Одесской области, который дал серьезный бой в финале Кириллу Сидельникову из России, но проиграл.

Обладателями бронзовых медалей этой субботы стали: Анастасия Новикова (до 52 кг, Ивано-Франковская область), Елена Сайко (до 64 кг, Ивано-Франковская область), Артур Саркисян (74 кг, Донецкая область) и Алексей Моисеев (до 100 кг, Киев).

Перед последним днем турнира в активе сборной Украины 14 медалей (3-4-7). Чемпионат Европы по самбо завершается 19 мая.