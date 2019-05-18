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Кубок Стэнли: Сент-Луис сравнял счет в полуфинальной серии с Сан-Хосе (видео)

11:53, 18 мая 2019
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Сент-Луис - Сан-Хосе / REUTERS

«Сент-Луис» – «Сан-Хосе» – 2:1 (2:0, 0:0, 0:1), серия: 2-2

Шайбы: 1:0 Барбашев, 0:35, 2:0 Бозак (Марун, Тарасенко), 17:53, ГБ, 2:1 Хертл (Бернс, Э. Карлссон), 46:48, ГБ

Вратари: Биннингтон – Джонс

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Теги: #НХЛ#Кубок Стэнли