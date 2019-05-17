Украинка Наталья Смаль стала чемпионкой Европы по самбо

В первый соревновательный день первенства Европы украинцы завоевали шесть наград.

В пятницу, 17 мая в испанском городе Хихон стартовал чемпионат Европы по спортивному и боевому самбо среди мужчин и женщин. Украину представляют 27 спортсменов. Всего же на форуме представлены атлеты из 29 стран Старого Света.

В первый день украинские сборники завоевали шесть наград - одну золотую, две серебряные и три бронзовые, сообщает официальный сайт Федерации самбо Украины.

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Титул чемпионки Европы защитила Наталья Смаль, которая в финальном поединке в весе до 72 килограммов победила россиянку Галину Амбарцумян. Представительница Прикарпатья Наталья Смаль взяла верх над оппоненткой со счетом 4:2. Отметим, что это далеко не первая престижная награда в карьере украинской самбистки, которая является многократной чемпионкой мира и Европы.

Две серебряные награды завоевали представители боевого самбо. Богдан Бабенко с Ровенщины (до 57 кг) уступил в финале россиянину Мухтару Гамзаеву по баллам. Еще один ровенский "боевик" Вадим Бурчак (до 74 кг) противостоял Загиду Гайдарову из России и также был побежденным в финале.

Трое украинских самбистов завоевали бронзовые медали. Это харьковчанка Анастасия Шевченко в категории до 60 килограммов, хмельницкий самбист Ярослав Давидчук (до 90 килограммов), а также действующий чемпион мира Анатолий Волошинов (до 100 килограммов), который из-за травмы не смог принять участие в полуфинале.

Чемпионат Европы по спортивному и боевому самбо продлится до 19 мая. В субботу и воскресенье в Хихоне будет разыграно 18 комплектов медалей.