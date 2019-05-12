Кубок Стэнли: Сан-Хосе переиграл Сент-Луис в первом матче полуфинальной серии (видео)

Главными героями встречи стали форварды "Сан-Хосе" Логан Кутюр и Тимо Майер, набравшие по 3 очка.

Завершился первый матч полуфинальной серии Кубка Стэнли, в котором "Сан-Хосе" принимали "Сент-Луис". Хозяева одержали победу со счетом 6:3, сообщает официальный сайт Национальной хоккейной лиги. Главными героями встречи стали форварды "Сан-Хосе" Логан Кутюр (2+1) и Тимо Майер (2+1), набравшие по 3 очка. В активе Джо Павелски 2 (1+1) очка. Двумя результативными передачами отметился Густав Нюквист. Голкипер хозяев Мартин Джонс отразил 28 бросков из 31. «Сан-Хосе» – «Сент-Луис» 6:3 (2:1, 3:1, 1:1) Шайбы: 1:0 Кутюр (Нюквист, Майер), 3:31, 1:1 Эдмундсон (Шварц, Тарасенко), 9:13, 2:1 Павелски (Бернс, Э. Карлссон), 11:24, ГБ, 3:1 Лабанк (Торнтон), 27:41, 3:2 О`Райлли (Перрон, Блэй), 28:58, 4:2 Майер (Кутюр), 30:24, 5:2 Майер (Власик, Нюквист), 37:34, 5:3 Бозак (Марун, Данн), 53:01, 6:3 Кутюр (п.в., Павелски, Кейн), 57:39 Вратари: Джонс – Биннингтон

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