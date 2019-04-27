Конференция турнира по смешанным боевым единоборствам «FIGHT KINGS»

30 апреля в 12:00 в пресс-центре информационного агентства «Украинские Новости» состоится пресс-конференция относительно нового турнира по смешанным боевым единоборствам «FIGHT KINGS», который состоится 10 мая 2019 г.

Последние события ММА в Украине демонстрируют целый ряд негативных ситуаций в области организации, проведения, судейства и медицинского сопровождения соревнований по смешанным боевым искусствам.

Цель пресс-конференции — напомнить Федерации Профессионального ММА относительно исполнения их прямых обязанностей: регламентировать проведение турниров по ММА в Украине, обеспечивать профессиональное, объективное и непредвзятое судейство, задать высокие стандарты медицинского сопровождения соревнований и состоянием здоровья спортсменов ММА.

Участники пресс-конференции:

• Сорока Владимир — Президент Федерации;

• Букатин Павел — главный рефери ФПММАУ;

• Васильев Константин — матчмейкер промоутерской кампании FIGHT KINGS;

• Батока Дмитрий — профессиональный боец ММА;

• Заяц Алексей — профессиональный боец ММА.

Также, напомним, что 10 мая в Киеве состоится новый турнир по ММА «FIGHT KINGS», призванный продемонстрировать спортсменам и зрителям тот уровень организации и проведения соревнований, которому должны соответствовать все соревнования по ММА.

Приглашаем журналистов и людей, интересующихся спортом и соревнованиями ММА принять участие в конференции.

По всем вопросам и сотрудничеству обращайтесь по телефону пресс-службы информационного агентства «Украинские Новости»: +38 093 975 56 84

ММА — это спорт! Чемпионы — это не талант, не везение, не взятка тренера! Это ежедневный адский труд! Не дадим обесценивать настоящих чемпионов!