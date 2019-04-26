Кубок Стэнли: Бостон в овертайме обыграл Коламбус, а Сент-Луис одержал победу над Далласом (видео)

Стартовал второй раунд плей-офф.

В рамках плей-офф Национальной хоккейной лиги стартовал второй раунд Кубка Стэнли. "Сент-Луис" обыграл "Даллас", а "Бостон" в овертайме сломил сопротивление "Коламбуса" и повел в серии. «Сент-Луис» – «Даллас» 3:2 (1:0, 1:1, 1:1) Шайбы: 1:0 Фаббри (Барбашев, Парэйко) 05:57, 1:1 Спецца (Клингберг, Цуккарелло) 30:25, 2:1 Тарасенко (Шенн, Пьетранджело) 38:03 ГБ, 3:1 Тарасенко 43:51, 3:2 Бенн (Хинц, Сегин) 57:43 ГБ Вратари: Биннингтон – Бишоп Счет в серии: 1-0 «Бостон» – «Коламбус» 3:2 ОТ (1:0, 0:0, 1:2, 1:0) Шайбы: 1:0 Аккьяри (Макэвой) 10:34 ГМ, 1:1 Дубински (Нэш, Джонс) 47:39, 1:2 Дюбуа (Панарин, Джонс) 47:52, 2:2 Койл (Юханссон, Крюг) 55:25, 3:2 Койл (Юханссон, Хайнен) 65:15 Вратари: Туука – Бобровский Счет в серии: 1-0

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