Днепр сравнял счет в битве за бронзу Суперлиги против Запорожья

Счет в бронзовой серии сравнялся - 1:1.

В Запорожье состоялся второй матч бронзовой серии баскетбольной Суперлиги, в котором местный клуб "Запорожье" уступил "Днепру". Таким образом, команда Дениса Журавлева сумела сравнять счет в серии, которая длится до трех побед - 1:1.

Началась игра в Запорожье совсем иначе, чем первая встреча команд в бронзовой серии. Команда гостей в первые пять сыгранных минут оформила рывок 1:14. Лишь на шестой минуте матча Мироненко попал первую попытку с игры для своей команды. После этого хозяева немного проснулись и начали активнее, и главное метко, атаковать кольцо днепрян. Под конец стартовой десятиминутки, казалось, что "Запорожье" сможет вообще выровнять счет в игре, однако три балла от Шунделя на последних секундах периода сделать разницу в счете несколько ощутимым – 21:28, сообщает сайт ФБУ.

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Второй период начался с равной борьбы обеих команд, однако почти сразу взялся за дело легионер хозяев Киндал Хилл, который стал героем отрезка и сократил отставание своего клуба на расстояние одной дальней атаки. Но сравнять счет все же не получилось. "Днепр" усилиями своих лидеров снова удалился в счете, а на большой перерыв команды ушли при счете 38:46 в пользу гостей.

Вторая половина игры началась с эффектного дальнего от снайпера гостей – Александра Мишулы, который реализовал уже пятую попытку за игру. После этого на линию штрафных вышел днепрянин Дмитрий Глебов, который был точен и увеличил разницу в счете до 13 очков. В дальнейшем "Запорожье" сумело остановить рывок соперника, но сократить отставание тоже не удавалось – 56:67.

Заключительная десятиминутка началась с продуктивных действий от хозяев, в частности от Владимира Шевченко, который начал сокращать разницу собственными попаданиям. За 2:41 до конца игры после попадания со штрафного от Прессли разница в счете составила всего 2 балла в пользу днепрян, однако запорожане не попали слишком много штрафных в концовке игры, чем и не дали себе шанса побороться за вторую домашнюю победу в бронзовой серии.

73:81 – вторая победа "Днепра".

Суперлига Пари-Матч. Серия за бронзу, 2-й матч

Запорожье - Днепр 73:81 (21:28, 17:18, 18:21, 17:14)

Днепр: Мишула - 24оч, 5рп; Глебов - 12оч, 6пб; Тимофеенко - 11оч, 10пб.

Запорожье: Шевченко - 22оч; Хилл - 13оч, 11пб; Кондраков - 11оч, 5пб, 5рп.

Счет в серии: 1:1