Химик стал 9-кратным чемпионом Украины по волейболу

Южненки завоевали титул за один матч до окончания первенства.

Южненский "Химик", победив запорожскую «Орбиту-ЗНУ-ОДЮСШ» во 2-м финальном туре, досрочно, за один матч до окончания, стал чемпионом Украины по волейболу сезона-2018/2019. Волейбольная команда Одесского припортового завода, набрав 18 очков, стала недосягаемой для «Орбиты», у которой 9 баллов. "Химик" стал чемпионом в 9-й раз подряд. Это 18-й трофей в клубной истории самой титулованной женской волейбольной команды Украины.

«Химик» - «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» - 3:0 (25:22, 25:16, 25:10)

«Химик»: Дудник 13, Карпец 11 (3 блока), Дрозд 11 (3 блока), Бойко 16, Микитюк 2, Великоконь 2; Немцева (л), Степановская (к) 9, Хобер 1, Великоконь. Тренер – Евгений Николаев.

«Орбита»: Шумейко 10, Лучко 8, Савченко 9, Грицуняк 3, Дымар 5, Пасс 2; Николайчук (л), Луценко (л), Луханина, Пугач. Тренер - Владимир Бузаев.

Продолжительность матча: 64 мин. (24+20+20).

Чемпионат Украины. Суперлига. За 1-4-е места

Турнирная таблица (за 1 тур до конца)

1. «ХИМИК» - 18 очков

2. «Орбита-ЗНУ-ОДЮСШ» - 9 очков

3. «Волынь-Университет-ОДЮСШ» - 8 очков

4. «Билозгар-Медуниверситет» - 1 очко