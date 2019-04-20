Химик повел в чемпионской серии Суперлиги против Киев-Баскета

Лучшими игроками матча стали бигмены "Химика" Джонс и Павлов.

"Химик" принимал столичный "Киев-Баскет" в первом матче финальной серии плей-офф Суперлиги. Хозяева победили с разницей +18, сообщает официальный сайт соревнований.

Команды провели разведку в первой четверти, а уже в конце стартового отрезка команда Виталия Степановского начала набирать обороты. Хозяева, выиграв первую четверть «+5», добавили во второй десятиминутке, во время которой продолжали увеличивать преимущество по игре и по счету.

Команда Виталия Степановского не давала сопернику легкой жизни в нападении, набирая при этом свои очки довольно легко. Южненцам удалось оттеснить киевлян от трехсекундной зоны, а с дальней дистанции атаки у столичного коллектива не шли. Как итог, за вторую десятиминутку хозяева пропустили лишь 12 очков, и набрав 25, выиграли первую половину «+18».

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Третья четверть по игровому наполнению фактически стала продолжением второй. "Химик" начал вторую половину с 4 подряд точных дальних и проведя очередной мощный рывок в нападении, увеличил свой отрыв до 31 очка на экваторе десятиминутку. Южненцам атаки давались очень легко, в то время как киевляне продолжали мучиться в нападении, набрав за третий игровой отрезок лишь 11 очков.

Получив 28 очков преимущества по итогам трех четвертей, хозяева спокойно довели матч до уверенной победы, открыв счет в финальной серии. Гости немного сократили отставание, играя против пятерки резервистов хозяев, но существенно на итоговом рисунке это не отразилось.

Лучшими игроками матча стали бигмены "Химика" Джонс и Павлов. Американец набрал 14 очков, сделал 11 подборов и 6 передач (РЕ +28), а Павлов к 19 очкам добавил 9 подборов (РЭ +25). Второй матч серии команды проведут в понедельник в Южном в 18:00.

Суперлига Пари-Матч. Финал, матч №1

Химик - Киев-Баскет 88:70 (22:17, 25:12, 24:13, 17:28)

Химик: Эдвин 14 + 7 передач - 4 потери, Рябчук 8 + 3 перехвата, Войналович 8 + 3 блок-шота, Джонс 14 + 11 подборов + 6 передач, Павлов 19 + 9 подборов - старт; Марченко 9, Ковалев 6, Сидоров 6 + 4 передачи), Антипов 4, Казак

Киев-Баскет: Горобченко 0 + 6 подборов, Крик 6, Крутоус 5 + 4 потери, Нванкво 13, Челован 7 - старт; Луценко 10, Сандул 10 + 8 подборов, Латковичі 9, Петров 6 + 5 подборов + 5 передач + 2 блок-шота, Носков 4.