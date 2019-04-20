Запорожье разгромило Днепр в первом матче бронзовой серии

Лучшим игроком матча стал Майкл Холтон, который набрал 37 очков,

Победитель регулярного чемпионата "Запорожье" открывал серию за бронзу Суперлиги домашним матчем против "Днепра" и победил со счетом 11:86, сообщает сайт ФБУ.

Запорожцы оформили мощный рывок на старте матча, выиграв отрезок со счетом 20:4. В стартовой четверти хозяева реализовали 7 из 8 трехочковых, причем 4 из 4 дальних в актив записал Майкл Холтон. "Днепр" включился только во второй части десятиминутки, сумев сократить отставание за счет мини-рывка в конце четверти. Отдельно отмечаем возвращение на площадку Павла Ревзина, который помог своей команде сократить отставание до 10 очков - 31:21 первая четверти по команде Валерия Плеханова.

Взяв небольшую паузу, "Запорожье" принялся еще с большим рвением доминировать на площадке. Во второй четверти хозяева набрали еще 30 очков, пропустив при этом лишь 11. Продолжал феерить в нападении Холтон, который на большой перерыв ушел, имея в активе рекордные 27 очков и 7 из 9 реализованных дальних. "Днепр" тотально проиграл подбор, расклеился в нападении и по итогам первой части игры отстал от соперника на впечатляющие 29 очков.

Интриги в этом матче болельщики так и не дождались. "Запорожье" удержал преимущество в третьей четверти, набрав еще 30 очков за десятиминутку и фактически сняв все вопросы в этой игре задолго до ее завершения. "Запорожье" нанес разгромное поражение "Днепру" и открыл счет в бронзовой серии - 110:86. Второй матч команды сыграют в понедельник в Запорожье.

Лучшим игроком матча стал Майкл Холтон, который набрал 37 очков, сделал 5 подборов и 5 передач (РЕ +37).

Суперлига Пари-Матч. Серия за бронзу, 1-й матч

Запорожье - Днепр 110:86 (31:21, 30:11, 30:26, 19:28)

Запорожье: Холтон 37 + 5 подборов + 5 передач - 4 потери, Кондраков 8 + 4 передачи + 4 перехвата, Мироненко 11, Хилл 10 + 6 подборов + 4 передачи, Пресли 6 + 13 подборов - старт; Шевченко 17 + 5 подборов, Теряник 3, Буц 1, Трент 11 + 4 передачи + 2 блок-шота, Овдеенко 6

Днепр: Мишула 3 + 5 передач, Закурдаев 7 + 6 подборов, Глебов 18 + 6 передач, Тимофеенко 4 - 4 потери, Натяжко 2 - старт; Кушниров 8, Шундель 20, Ревзин 9 + 5 подборов, Кожемякин 6, Фесенко 9 + 2 блок-шота, Сизов