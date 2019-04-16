Химик в драматичном поединке обыграл Днепр и стал финалистом баскетбольной Суперлиги

Судьба матча решалась на последних секундах.

В Южном в решающей пятой игре полуфинальной серии плей-офф определился второй финалист баскетбольной Суперлиги. За путевку в финал сражались "Химик" и "Днепр", которые в предыдущих четырех встречах между собой набрали по две победы.

В матче №5 между южненцами и днепрянами также шла игра на равных. В первой половине игры лучше выглядели хозяева, которые создали к большому перерыву задел в 9 очков. Однако уже в третьей десятиминутке команда Дениса Журавлева не только сократила отставание, но и вышла вперед.

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В решающей четверти "Химик" на последних минутах сумел отыграть утерянные очки - решающую роль сыграли два трехочковых в исполнении Марченко. На последней минуте игроки "Днепра", уже уступая в счете, вынуждены были фолить, однако хозяева успешно реализовали штрафные и стали недосягаемыми для гостей.

Таким образом, в финале Суперлиги между собой сыграют столичный "Киев-Баскет" и "Химик" из Южного.

В серии за бронзовые награды сразятся "Днепр" и "Запорожье".

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал:

«Химик» – «Днепр» – 76:71 (21:19, 17:10,14:25, 24:17)