Легендарное ралли "Дакар" в 2020 году впервые пройдет в Азии

Самая опасная многодневка в мире состоится в Саудовской Аравии.

Знаменитое авторалли "Дакар" в 2020 году впервые примет Саудовская Аравия.

Об этом сообщает официальный сайт многодневки. О продолжительности контракта пока не сообщается, но неофициальные источники ранее утверждали, что он будет подписан на 5 лет. Точная информация будет официально обнародована 25 апреля.

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На протяжении 30 лет большая часть маршрута «Дакар» проходила по Африке, но в 2009 году соревнования были перенесены в Южную Америку из-за угрозы террористических актов. В итоге на протяжении 11 лет она с успехом проходила по территории Аргентины, Чили, Перу, Парагвая и Боливии в зависимости от маршрута.

Отметим, что в 2019 году "Дакар" прошел по территории только одной страны – Перу – и стал самым коротким в истории – всего 10 этапов.

За 40-летнюю историю "Дакар" унес жизни 71 человека, в том числе и своего создателя Тьерри Сабина – француз разбился на вертолете в 1986 году во время внезапной песчаной бури.