Днепр обыграл Химик и перевел серию 1/2 финала Суперлиги в решающий матч

Команда Дениса Журавлева добыла вторую домашнюю победу.

В Днепре состоялся четвертый поединок полуфинальной серии плей-офф баскетбольной Суперлиги. «Днепр» обыграл «Химик» - 93:77, сообщает официальный сайт турнира. Счет в серии стал ничейный - 2:2, и все решит последняя пятая игра между командами.

Как и в предыдущем поединке, в первой четверти подопечным Дениса Журавлева удалось сделать большой задел, который они не упустили до конца матча. В заключительной десятиминутке южненцы сократили отставание до 6 очков, однако сразу после этого пропустили рывок 0:8. Таким образом, «Днепр» выиграл четвертый матч противостояния и сравнял счет в серии – 2:2.

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Самым результативным игроком поединка стал американский легионер «Химика» Деон Эдвин. У хозяев 19 баллов набрал Кирилл Фесенко.

Решающая встреча серии состоится в Южном 16 апреля.

Напомним, первым финалистом Суперлиги уже стал «Киев-Баскет».

Суперлига. Плей-офф. Полуфинал

«Днепр» – «Химик» 93:77 (29:13, 24:29, 22:23, 18:12) (серия – 2:2)

«Днепр»: Вильховецкий (7), Мишула (8 + 5 передач + 4 потери), Глебов (18 + 7 передач), Тимофеенко (13 + 10 подборов), Натяжко (5 + 7 подборов) - старт; Фесенко (19 + 10 подборов), Закурдаев (15 + 3 перехвата), Шундель (5), Сизов (3).

«Химик»: Эдвин (24 + 6 подборов + 5 передач + 5 потерь), Рябчук (13 + 5 подборов), Войналович (1), Джонс (11 + 8 подборов + 5 потерь), Павлов (12 + 5 подборов) - старт; Антипов (10), Сидоров (4 + 5 передач + 3 перехвата), Марченко (2).